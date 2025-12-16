Beadta a derekát a Hyundai és a Kia: utólag szerelik fel az autókat lopásgátlóval

A Hyundai és a Kia megállapodást kötött 35 amerikai főügyésszel: a két dél-koreai autógyártó több mint négymillió, már forgalomban lévő járművet utólag szerel fel lopásgátló eszközökkel, az új modelleket pedig gyárilag látja el ilyen technológiával.

A megállapodás értelmében a gyártók

ingyenesen biztosítanak cinkkel megerősített gyújtáskapcsoló-védőket az érintett járművek tulajdonosainak.

Ez azokra az autókra is vonatkozik, amelyeknél korábban kizárólag szoftveres frissítést kínáltak megoldásként.

A vállalatok emellett kötelezettséget vállaltak arra, hogy a jövőben minden, az amerikai piacra szánt járművüket indításgátló rendszerrel szerelik fel. Így a már forgalomban lévő autók utólagos védelme és az új modellek gyári felszereltsége együtt hivatott mérsékelni a járműlopások kockázatát.

A Hyundai és a Kia összesen 9 millió dollár kártérítést fizet a fogyasztóknak és az államoknak; ez utóbbiak az összeget a vizsgálatok költségeinek fedezésére használhatják fel. Keith Ellison minnesotai főügyész szerint a gyártók becslése alapján az összes érintett jármű utólagos felszerelésének költsége meghaladhatja az 500 millió dollárt.

