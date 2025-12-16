  • Megjelenítés
Beérett a repülőút, Magyarország aláírta a gázmegállapodást Amerikával
Beérett a repülőút, Magyarország aláírta a gázmegállapodást Amerikával

Portfolio
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírták azt az amerikai LNG-megállapodást, amely évi 400 millió köbméter földgázt biztosít Magyarország számára öt éven keresztül.

Az amerikai energetikai együttműködés területén viszont most egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz vásárlásáról szóló szerződést írtunk alá

- olvasható Szijjártó Péter posztjában.

Hozzátette, hogy "ez azt jelenti, hogy a következő öt esztendőben összesen kétmilliárd köbméternyi amerikai eredetű cseppfolyósított földgáz kerül be a magyar energiaellátásba, amire soha korábban nem volt példa". Arról viszont, hogy ezt a mennyiséget milyen áron, mekkora költségen és útvonalon szerezzük be, egyelőre nincs információ.

A bejelentés nem érhette újdonságként a Portfolio olvasóit. December 11-én írtunk arról, hogy Magyarország új földgázvásárlási megállapodást kötött Azerbajdzsánnal, amelynek keretében két év alatt 800 millió köbmétert importálunk. Már akkor jeleztük, hogy a november 7-i amerikai-magyar csúcsot követően elhangzott nyilatkozatok alapján Magyarország egy 600 millió dollár (mintegy 200 milliárd forint) értékű, 2 milliárd köbméter mennyiségű amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzésére készül egy ötéves szerződés keretében.

A most aláírt amerikai import szerződés azt jelenti, hogy az idei évben a Shell, Engie és azeri SOCAR vállalatokkal kötött megállapodásokkal együtt a magyarországi éves fogyasztás (2024-ben 8,5 milliárd köbméter)

16%-ára ugorhat a nem orosz eredetű és részben cseppfolyósított formában érkező földgázmennyiség

- ezekről bővebben:

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook

