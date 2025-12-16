Beérett a repülőút, Magyarország aláírta a gázmegállapodást Amerikával

Az amerikai energetikai együttműködés területén viszont most egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz vásárlásáról szóló szerződést írtunk alá

- olvasható Szijjártó Péter posztjában.

Hozzátette, hogy "ez azt jelenti, hogy a következő öt esztendőben összesen kétmilliárd köbméternyi amerikai eredetű cseppfolyósított földgáz kerül be a magyar energiaellátásba, amire soha korábban nem volt példa". Arról viszont, hogy ezt a mennyiséget milyen áron, mekkora költségen és útvonalon szerezzük be, egyelőre nincs információ.

A bejelentés nem érhette újdonságként a Portfolio olvasóit. December 11-én írtunk arról, hogy Magyarország új földgázvásárlási megállapodást kötött Azerbajdzsánnal, amelynek keretében két év alatt 800 millió köbmétert importálunk. Már akkor jeleztük, hogy a november 7-i amerikai-magyar csúcsot követően elhangzott nyilatkozatok alapján Magyarország egy 600 millió dollár (mintegy 200 milliárd forint) értékű, 2 milliárd köbméter mennyiségű amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzésére készül egy ötéves szerződés keretében.

A most aláírt amerikai import szerződés azt jelenti, hogy az idei évben a Shell, Engie és azeri SOCAR vállalatokkal kötött megállapodásokkal együtt a magyarországi éves fogyasztás (2024-ben 8,5 milliárd köbméter)

16%-ára ugorhat a nem orosz eredetű és részben cseppfolyósított formában érkező földgázmennyiség

- ezekről bővebben:

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook