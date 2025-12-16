Digitális SZÉP-kártyát vezetett be az OTP

A virtuális kártya minden OTP SZÉP-kártya tulajdonos számára elérhető az OTP MobilBankban és az OTP SZÉP-kártya alkalmazásban, ahonnan hozzáadható az Apple és Google mobiltárcákhoz. Innentől
ugyanúgy használható érintésmentes fizetésre, mint bármely más digitalizált kártya.
A digitalizált SZÉP-kártyával jelenleg csak az OTP Bank terminálhálózatán lehet fizetni, a teljes országos lefedettség várhatóan a következő hónapokban valósul meg. A bevezetés óta már több mint 75 ezer felhasználó fizetett digitális OTP SZÉP-kártyával, a tranzakciók összértéke pedig meghaladta az 1,7 milliárd forintot.
Az OTP SZÉP-kártya mögött alkalmazott technológia eltér a bankkártyáknál használt szabványtól, ezért a mobiltárcás használathoz a Mastercard által fejlesztett innovációra volt szükség. A szolgáltatás jelenleg a fizikai SZÉP-kártya elfogadóhelyeken működik (vendéglátásban, szálláshelyeken, szabadidős és kiskereskedelmi helyszíneken); online fizetésre nem alkalmas.
Címlapkép forrása: Shutterstock
