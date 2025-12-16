  • Megjelenítés
Egészen elképesztő, ami az olaj árával történik
Portfolio
2021 februárja óta nem látott mélypontra zuhant a Brent nyersolaj jegyzése, az esés mögött több ok is meghúzódik.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése ma eddig 3,7 százalékkal esett, és átlépte e a hordónként 59 dolláros szintet,

ami a legalacsonyabb jegyzés 2021 eleje óta.

Ezzel az idei veszteség mintegy 20%-ra nőtt, és ez a legrosszabb éves teljesítmény 2018 óta.

Az Ukrajnában zajló háború esetleges befejeződésével kapcsolatos várakozások növelték annak esélyét, hogy enyhülhetnek az orosz olajexportot korlátozó intézkedések, ami csökkentheti a potenciális kínálati zavarok kockázatát egy már eleve jól ellátott piacon.

Kilőtt a magyar tőzsde sztárja!

Ítéletet mondott a magyar kutató az évtizedes vitában – Valódi vagy műfenyőt érdemes venni karácsonyra?

Brüsszel leszámolna a mindenhol terjedő szennyező anyaggal, készülhetnek a vállalatok

A magas kínálat egész évben nyomást gyakorolt az árakra: az OPEC+ tagok visszaállították korábban leállított kitermelésüket, miközben a nem-OPEC termelők, különösen az amerikai kontinensen, tovább növelték a termelést. Ugyanakkor a kínai gazdasági adatok továbbra is gyengeséget jeleznek a világ második legnagyobb gazdaságában, ami rontja a keresleti kilátásokat.

A lefelé mutató kockázatokat azonban részben ellensúlyozta

a Venezuelában esetlegesen várható amerikai katonai beavatkozás lehetősége,

miután a Trump-adminisztráció múlt héten lefoglalt egy szupertankert.

