Izgalmas nap készül a tőzsdéken - Mire számíthatnak a befektetők?

Ami a tőzsdei képet illeti: Ázsiában nagy esést láthattunk ma a piacokon, Európában is rossz hangulatban indulhat a kereskedés.
Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat
A globális áruszállítás 2000 óta egymást követő sokkokat szenvedett el, amelyek csúcspontja a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna két évvel ezelőtti lezárása volt. Most jó esély mutatkozik arra, hogy a vízi út 2026-ban újranyílhat, ami érdemben csökkentené a szállítási költségeket és enyhítené a globális ellátási láncokra nehezedő nyomást, írja a Bloomberg.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel rossz hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban van.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,7 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai piacokon minden szem az MNB-re szegeződik: délután 14:00-kor érkezik a magyar jegybank kamatdöntése, ami a forint árfolyama és a hazai hozamkörnyezet szempontjából a hét legfontosabb eseménye. Nemzetközi szinten igazi „konjunktúra-körképet” kapunk: sorra érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) Franciaországból, Németországból és az eurózónából, kiegészülve a német ZEW gazdasági hangulatindexszel. A nap második felében az Egyesült Államok veszi át a stafétát: a munkaerőpiaci adatok (munkanélküliség, foglalkoztatottság, bérek) mellett a novemberi kiskereskedelmi forgalom is publikálásra kerül, ami a fogyasztói kereslet erejét teszteli. Ez lesz a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen itt kiderül, hogy a reálgazdaság és ezen belül is a fogyasztók helyzete milyen. Ha itt jó adatot látunk az a befektetőket optimistá teheti a fogyasztás alakulásával kapcsolatban.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 416,56
|-0,1%
|1,4%
|2,7%
|13,8%
|10,5%
|60,3%
|S&P 500
|6 816,51
|-0,2%
|-0,4%
|1,2%
|15,9%
|12,6%
|84,5%
|Nasdaq
|25 067,26
|-0,5%
|-2,2%
|0,2%
|19,3%
|15,1%
|99,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 168,11
|-1,3%
|-0,8%
|-0,4%
|25,8%
|27,1%
|88,0%
|Hang Seng
|25 628,88
|-1,3%
|-0,5%
|-3,6%
|27,8%
|28,3%
|-2,2%
|CSI 300
|4 552,06
|-0,6%
|-1,5%
|-1,6%
|15,7%
|15,7%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 229,91
|0,2%
|0,8%
|1,5%
|21,7%
|18,7%
|81,3%
|CAC
|8 124,88
|0,7%
|0,2%
|-0,6%
|10,1%
|9,7%
|46,9%
|FTSE
|9 751,31
|1,1%
|1,1%
|0,5%
|19,3%
|17,5%
|49,7%
|FTSE MIB
|44 116,96
|1,4%
|1,6%
|0,3%
|29,0%
|26,5%
|101,1%
|IBEX
|17 041,4
|1,1%
|2,0%
|4,3%
|47,0%
|45,0%
|109,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 506,4
|-0,1%
|1,5%
|2,1%
|38,0%
|36,6%
|161,4%
|ATX
|5 171,05
|1,3%
|1,4%
|6,5%
|41,2%
|41,8%
|91,7%
|PX
|2 583,03
|0,5%
|2,4%
|4,1%
|46,7%
|47,7%
|161,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 400
|0,0%
|2,2%
|6,9%
|58,6%
|57,4%
|158,3%
|Mol
|2 914
|-0,9%
|0,0%
|-4,3%
|6,7%
|7,7%
|33,5%
|Richter
|9 820
|1,1%
|3,4%
|1,0%
|-5,6%
|-9,2%
|30,9%
|Magyar Telekom
|1 748
|-1,2%
|-0,3%
|0,5%
|37,2%
|36,1%
|371,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,97
|-1,1%
|-3,5%
|-6,4%
|-21,4%
|-20,4%
|19,6%
|Brent
|60,6
|-0,9%
|-3,1%
|-5,9%
|-18,9%
|-18,3%
|19,3%
|Arany
|4 303,8
|0,4%
|2,9%
|5,4%
|63,9%
|61,6%
|133,0%
|Devizák
|EURHUF
|384,8500
|-0,2%
|0,0%
|0,1%
|-6,4%
|-5,9%
|8,3%
|USDHUF
|327,1838
|-0,4%
|-1,2%
|-1,1%
|-17,6%
|-16,1%
|11,9%
|GBPHUF
|437,7949
|-0,2%
|-0,6%
|0,5%
|-12,0%
|-10,9%
|11,0%
|EURUSD
|1,1763
|0,2%
|1,2%
|1,3%
|13,6%
|12,1%
|-3,2%
|USDJPY
|155,8850
|0,0%
|0,0%
|0,9%
|-0,8%
|1,4%
|50,3%
|GBPUSD
|1,3395
|0,3%
|0,6%
|1,9%
|7,0%
|6,2%
|0,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|86 412
|-4,3%
|-4,7%
|-8,6%
|-8,5%
|-14,8%
|344,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,16
|-0,3%
|0,2%
|0,7%
|-9,1%
|-5,4%
|351,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-0,3%
|-0,4%
|5,4%
|19,4%
|25,6%
|-561,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,06
|0,1%
|0,9%
|-0,1%
|6,6%
|10,1%
|222,4%
