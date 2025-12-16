  • Megjelenítés
FONTOS Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Izgalmas nap készül a tőzsdéken - Mire számíthatnak a befektetők?
Izgalmas nap készül a tőzsdéken - Mire számíthatnak a befektetők?

Portfolio
Gazdasági információk tekintetében ma igazi „konjunktúra-körképet” kapunk: sorra érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) Franciaországból, Németországból és az eurózónából, kiegészülve a német ZEW gazdasági hangulatindexszel. A nap második felében az Egyesült Államok veszi át a stafétát: a munkaerőpiaci adatok (munkanélküliség, foglalkoztatottság, bérek) mellett a novemberi kiskereskedelmi forgalom is publikálásra kerül, ami a fogyasztói kereslet erejét teszteli. Ez lesz a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen itt kiderül, hogy a reálgazdaság és ezen belül is a fogyasztók helyzete milyen. Ha itt jó adatot látunk az a befektetőket optimistá teheti a fogyasztás alakulásával kapcsolatban.

Ami a tőzsdei képet illeti: Ázsiában nagy esést láthattunk ma a piacokon, Európában is rossz hangulatban indulhat a kereskedés.
Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat

A globális áruszállítás 2000 óta egymást követő sokkokat szenvedett el, amelyek csúcspontja a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna két évvel ezelőtti lezárása volt. Most jó esély mutatkozik arra, hogy a vízi út 2026-ban újranyílhat, ami érdemben csökkentené a szállítási költségeket és enyhítené a globális ellátási láncokra nehezedő nyomást, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Fordulat a világkereskedelemben: 2026-ban jöhet az áttörés, ami milliárdokat spórolhat
Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel rossz hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban van.
  • Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,7 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai piacokon minden szem az MNB-re szegeződik: délután 14:00-kor érkezik a magyar jegybank kamatdöntése, ami a forint árfolyama és a hazai hozamkörnyezet szempontjából a hét legfontosabb eseménye. Nemzetközi szinten igazi „konjunktúra-körképet” kapunk: sorra érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) Franciaországból, Németországból és az eurózónából, kiegészülve a német ZEW gazdasági hangulatindexszel. A nap második felében az Egyesült Államok veszi át a stafétát: a munkaerőpiaci adatok (munkanélküliség, foglalkoztatottság, bérek) mellett a novemberi kiskereskedelmi forgalom is publikálásra kerül, ami a fogyasztói kereslet erejét teszteli. Ez lesz a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen itt kiderül, hogy a reálgazdaság és ezen belül is a fogyasztók helyzete milyen. Ha itt jó adatot látunk az a befektetőket optimistá teheti a fogyasztás alakulásával kapcsolatban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 416,56 -0,1% 1,4% 2,7% 13,8% 10,5% 60,3%
S&P 500 6 816,51 -0,2% -0,4% 1,2% 15,9% 12,6% 84,5%
Nasdaq 25 067,26 -0,5% -2,2% 0,2% 19,3% 15,1% 99,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 168,11 -1,3% -0,8% -0,4% 25,8% 27,1% 88,0%
Hang Seng 25 628,88 -1,3% -0,5% -3,6% 27,8% 28,3% -2,2%
CSI 300 4 552,06 -0,6% -1,5% -1,6% 15,7% 15,7% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 229,91 0,2% 0,8% 1,5% 21,7% 18,7% 81,3%
CAC 8 124,88 0,7% 0,2% -0,6% 10,1% 9,7% 46,9%
FTSE 9 751,31 1,1% 1,1% 0,5% 19,3% 17,5% 49,7%
FTSE MIB 44 116,96 1,4% 1,6% 0,3% 29,0% 26,5% 101,1%
IBEX 17 041,4 1,1% 2,0% 4,3% 47,0% 45,0% 109,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 506,4 -0,1% 1,5% 2,1% 38,0% 36,6% 161,4%
ATX 5 171,05 1,3% 1,4% 6,5% 41,2% 41,8% 91,7%
PX 2 583,03 0,5% 2,4% 4,1% 46,7% 47,7% 161,6%
Magyar blue chipek              
OTP 34 400 0,0% 2,2% 6,9% 58,6% 57,4% 158,3%
Mol 2 914 -0,9% 0,0% -4,3% 6,7% 7,7% 33,5%
Richter 9 820 1,1% 3,4% 1,0% -5,6% -9,2% 30,9%
Magyar Telekom 1 748 -1,2% -0,3% 0,5% 37,2% 36,1% 371,8%
Nyersanyagok              
WTI 56,97 -1,1% -3,5% -6,4% -21,4% -20,4% 19,6%
Brent 60,6 -0,9% -3,1% -5,9% -18,9% -18,3% 19,3%
Arany 4 303,8 0,4% 2,9% 5,4% 63,9% 61,6% 133,0%
Devizák              
EURHUF 384,8500 -0,2% 0,0% 0,1% -6,4% -5,9% 8,3%
USDHUF 327,1838 -0,4% -1,2% -1,1% -17,6% -16,1% 11,9%
GBPHUF 437,7949 -0,2% -0,6% 0,5% -12,0% -10,9% 11,0%
EURUSD 1,1763 0,2% 1,2% 1,3% 13,6% 12,1% -3,2%
USDJPY 155,8850 0,0% 0,0% 0,9% -0,8% 1,4% 50,3%
GBPUSD 1,3395 0,3% 0,6% 1,9% 7,0% 6,2% 0,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 412 -4,3% -4,7% -8,6% -8,5% -14,8% 344,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,16 -0,3% 0,2% 0,7% -9,1% -5,4% 351,4%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,3% -0,4% 5,4% 19,4% 25,6% -561,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,06 0,1% 0,9% -0,1% 6,6% 10,1% 222,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?

Átrendezte az ősz a dollár és a forint piacát. Mi lesz a folytatás? - online előadás MA

A luxusvállalatok repítették új csúcsra a francia tőzsdét

Címlapkép forrása: Natalia Lebedinskaia

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

