FONTOS Elkészült az új béketerv – Azt mondják, közel az áttörés, véget érhet még idén a háború?
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól.

2025.12.16-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 

Fenti átlagárak csökkenhetnek tovább szerdától. 

Elutasítottak egy ajánlatot a Lukoil eszközeire, a Mol még versenyben van

Meghibásodtak az autók a tankolás után: kiderült, mi történt valójában a benzinkúton

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

