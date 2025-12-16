  • Megjelenítés
Műholdas felvételek leplezték le a titkot: tengeri szélturbinák lepték el a vizeket
MTI
Kína jelentősen növelte tengeri szélenergia-kapacitását, jelenleg a világ tengeri szélturbináinak több mint fele kínai vizeken működik - áll a Német Légügyi és Űrkutatási Központ (DLR) kedden közzétett, műholdas adatokon alapuló elemzésében.

A DLR megállapítása szerint

Kína a gyors ütemű fejlesztések révén megelőzte Európát és az Egyesült Királyságot a tengeri szélenergia területén.

Az elemzés szerint 2025 tavaszán világszerte 15 100 tengeri szélturbina üzemelt. Ezek 51 százaléka kínai vizeken működött, míg 26 százalékuk az Európai Unió, 19 százalékuk pedig az Egyesült Királyság felségvizein volt felállítva. Négy évvel korábban a világon összesen 9447 tengeri szélturbina üzemelt, ezek 39 százaléka működött Kínában.

Az elemzésben rámutatnak, hogy 2021 fordulópont volt a globális fejlesztésekben: abban az évben világszerte 3400 tengeri szélturbinát telepítettek, ami példátlan fejlesztésnek számított. Az új szélturbinák 77 százaléka Kínában, 10 százaléka az Egyesült Királyságban, 5 százaléka pedig az Európai Unióban létesült - mondta Thorsten Höser, a DLR elemzője.

A DLR az Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel-1 műholdrendszerének adatait használja, amely az időjárási és fényviszonyoktól függetlenül folyamatos megfigyelést biztosít a szárazföldi és tengeri felszínekről. A központ kutatói mesterséges intelligenciás szoftverek segítségével azonosítják a globális infrastruktúrát, köztük a tengeri szélturbinákat is.

A műholdas adatokból az is kiderült, hogy a turbinákhoz tartozó számos alkatrészt a kínai partvidéken levő kikötőkben tárolnak. Ezek a kikötők áthelyezési és előkészítési központként szolgálnak, az alkatrészek tengeri szállítása és a turbinák összeszerelése pedig a tengeren, közvetlenül a telepítés helyszínén történik - közölte a DLR.

