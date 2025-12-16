Mutatunk három részvényt, ami valósággal szárnyalhat az elemzők szerint

Közeleg az év vége és vele együtt sorra látnak napvilágot a nagy elemzőházak 2026-os éves stratégiái, amelyek iránymutatást adhatnak, hogy hova tegyük a pénzünket a jövő évre készülve. Most három izgalmas részvényt mutatunk be, amelyek nagy felértékelődési potenciált kínálnak a Wall Street-i elemzők célárai alapján. Karácsony alkalmából kampányunk keretében december 1-17. között fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket két hónapra, részletek itt.

Az AI-sztori igazi se vele, se nélküle történet lett a befektetők szemében az év végéhez közeledve, egyre többen kiáltanak lufit, de azért kimaradni se szeretne senki. A vállalatok nagy AI-beruházásokba fogtak, most a nagy kérdés a monetizálás, hogy mikor és milyen mértékben térülnek meg ezek a befektetések.

A szektort övező hangulat megingása ellenére a mesterséges intelligencia mégis az év egyik nagy sztorija volt a tőzsdéken, az irányadó amerikai részvényindexek között a Nasdaq áll az élen az idei teljesítményt tekintve, közel 20 százalékos emelkedéssel.

De mit hoz a jövő év? Az S&P 500 indexben szereplő részvények közül most bemutatunk hármat, amelyek jelentős felértékelődési potenciált kínálnak a jelenlegi árfolyamhoz képest a Wall Street-i elemzők szerint.