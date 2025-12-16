Mutatunk három részvényt, ami valósággal szárnyalhat az elemzők szerint

Az AI-sztori igazi se vele, se nélküle történet lett a befektetők szemében az év végéhez közeledve, egyre többen kiáltanak lufit, de azért kimaradni se szeretne senki. A vállalatok nagy AI-beruházásokba fogtak, most a nagy kérdés a monetizálás, hogy mikor és milyen mértékben térülnek meg ezek a befektetések.
A szektort övező hangulat megingása ellenére a mesterséges intelligencia mégis az év egyik nagy sztorija volt a tőzsdéken, az irányadó amerikai részvényindexek között a Nasdaq áll az élen az idei teljesítményt tekintve, közel 20 százalékos emelkedéssel.
De mit hoz a jövő év? Az S&P 500 indexben szereplő részvények közül most bemutatunk hármat, amelyek jelentős felértékelődési potenciált kínálnak a jelenlegi árfolyamhoz képest a Wall Street-i elemzők szerint.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés