Ügyészségi vizsgálat indult az olasz Generali nagytulajdonosánál

A döntés azt követően született, hogy
a milánói ügyészség nyomozást indított Francesco Gaetano Caltagirone elnök ellen.
A cégvezető állítólag egy másik nagybefektetővel összehangoltan, rejtett módon próbált irányítást szerezni a Mediobanca befektetési bank és a Generali felett a Monte dei Paschin keresztül.
A Caltagirone csoport közleményében visszautasította a vádakat, hangsúlyozva: "Meggyőződéssel hisszük az elnök magatartásának feddhetetlenségét, és bízunk benne, hogy ezt hamarosan hivatalosan is elismerik."
Az új szabályok értelmében
az elnök lemond arról a felhatalmazásáról, hogy a Monte dei Paschi és a Generali közgyűlésein szavazzon.
Amennyiben a csoportnak mégis szavaznia kell ezeken a fórumokon, a döntés előtt egyeztet a független igazgatósági tagokkal, és szükség esetén külső tanácsadókat von be. A végső döntést az igazgatóság hozza meg.
