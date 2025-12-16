Ügyészségi vizsgálat indult az olasz Generali nagytulajdonosánál

Az olasz Caltagirone építőipari csoport hétfőn bejelentette, hogy szigorítja a Monte dei Paschi di Siena bankban és a Generali biztosítóban fennálló részesedéseire vonatkozó vállalatirányítási szabályokat, miután ügyészségi nyomozás indult az olasz építőipari mágnás, Caltagirone elnök ellen - írja a Reuters.

A döntés azt követően született, hogy

a milánói ügyészség nyomozást indított Francesco Gaetano Caltagirone elnök ellen.

A cégvezető állítólag egy másik nagybefektetővel összehangoltan, rejtett módon próbált irányítást szerezni a Mediobanca befektetési bank és a Generali felett a Monte dei Paschin keresztül.

A Caltagirone csoport közleményében visszautasította a vádakat, hangsúlyozva: "Meggyőződéssel hisszük az elnök magatartásának feddhetetlenségét, és bízunk benne, hogy ezt hamarosan hivatalosan is elismerik."

Az új szabályok értelmében

az elnök lemond arról a felhatalmazásáról, hogy a Monte dei Paschi és a Generali közgyűlésein szavazzon.

Amennyiben a csoportnak mégis szavaznia kell ezeken a fórumokon, a döntés előtt egyeztet a független igazgatósági tagokkal, és szükség esetén külső tanácsadókat von be. A végső döntést az igazgatóság hozza meg.

