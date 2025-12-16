Veszélyre figyelmeztet az atlantai Fed elnöke

Raphael Bostic, az atlantai Federal Reserve Bank elnöke kedden arra hívta fel a figyelmet, hogy a további kamatvágások túlságosan lazává tennék a monetáris politikát. Szerinte ez az infláció és az inflációs várakozások újbóli megugrásának kockázatával járna.
A monetáris politika lazítása – amit a további kamatcsökkentések hoznának – azzal a kockázattal jár, hogy tovább erősíti a már most is magas inflációt, és elszabadítja a vállalkozások és a fogyasztók inflációs várakozásait. Ezt a kockázatot jelenleg nem vállalnám
– írta Bostic az atlantai Fed által közzétett esszéjében.
Bostic elismerte, hogy az amerikai munkaerőpiac gyengül, de véleménye szerint ez egyelőre nem mutat egyértelműen visszaesés irányába. A folyamatok egy részét szerinte strukturális változások magyarázzák: az új technológiák megjelenése, a bevándorlási trendek átalakulása, valamint az, hogy a cégek a járvány alatti munkaerő-felhalmozás után most korrigálják a létszámot.
Ezzel szemben az infláció továbbra is jóval a Fed 2 százalékos célja felett ragadt, és Bostic szerint legkorábban 2026 közepe–vége között kezdhet érdemben csökkenni. Úgy véli, hogy jövő év végén is 2,5 százalék felett alakulhat az ütem.
A helyzet a jegybank hitelességét is próbára teheti.
Elveszíti-e a közvélemény bizalmát a Fed öt év, célérték feletti infláció után? Hat év után? Senki sem tudja. De azt tudjuk, hogy a hitelesség a hatékony monetáris politika sarokköve
– fogalmazott Bostic, aki február végén nyugdíjba vonul, és jelenleg nem szavazó tagja a Fed kamatdöntő testületének.
A Fed múlt héten negyed százalékponttal csökkentette az irányadó kamatot, ugyanakkor jelezte, hogy várhatóan szünetet tart a további lazítás előtt. Bostic később újságíróknak azt mondta, szerinte a múlt heti vágás nem volt indokolt, és 2026-ig nem számít újabb csökkentésre. Várakozásai szerint a gazdasági növekedés mintegy 2,5 százalékra pattanhat vissza, miközben az inflációs nyomás tartósan erős marad.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
