11 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 4iG leányvállalata

A 4iG közvetett leányvállalata, a 2Connect Távközlési és Infrastruktúra Kft. sikeresen pályázott a Digitális Magyarország Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 3.1.2-25 – Gigabit Magyarország Program elnevezésű pályázatának második ütemében: a társaság
16 járásban nyert jogosultságot 11,6 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás igénybevételére,
amelyet a támogatási szerződések megkötését követően, várhatóan 3 év alatt, a fejlesztések elkészültével párhuzamosan vehet igénybe.
A következő három év alatt megvalósuló beruházások összesített értéke mintegy 49,38 milliárd forint, amelyből 13,4 milliárd forintot – a teljes fejlesztési érték közel 27%-át – a vállalat biztosítja majd. A program keretében megvalósuló fejlesztések több mint 195 ezer igényhelyen található 240 ezer háztartásban teremtik meg a nagy sebességű, stabil internetkapcsolat elérésének lehetőségét - áll a 4iG közleményében.
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretein belül megvalósuló Gigabit Magyarország program a gazdaságilag kevésbé fejlett járások felzárkóztatását célozza, különösen olyan térségekben, ahol korábban piaci alapon nem térült volna meg a digitális hálózatok fejlesztése. A pályázat célja a lakossági, vállalati, intézményi szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tétele, a szélessávú szolgáltatások minőségének folyamatos javítása, a vezeték nélküli hálózati lefedettség növeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése. A kiírás két szakaszában összesen 84,86 milliárd forintnyi pályázati forrás állt rendelkezésre, 21 szolgáltató nyert támogatást a 174 pályázható járásban.
A pályázat második ütemének eredményét az Energiaügyi Minisztérium Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2025. december 16-án hirdette ki.
Címlapkép forrása: Portfolio
