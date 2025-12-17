A Mol megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal

A Mol és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, amely Azerbajdzsán Shamakhi-Gobustan régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65%-os, a SOCAR pedig 35%-os részesedéssel rendelkezik.

A 2025. júniusi megállapodásra alapozva, amely a Shamakhi–Gobustan régióban tervezett szénhidrogén-kutatás legfontosabb feltételeiről szólt, ez a teljes körű megállapodás jelentős mérföldkövet jelent a Mol és a SOCAR stratégiai partnerségében, amely a korábbi sikeres együttműködésekre épül.

A megállapodást Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke írta alá.

A SOCAR-ral folytatott legújabb együttműködésünk végleges megállapodása újabb jelentős lépést jelent közös célunk felé, hogy új lehetőségeket tárjunk fel és bővítsük partnerségünket Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorában.

– mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.

Az ACG projekt révén erős alapokat fektettünk le Azerbajdzsánban, amely nemzetközi tevékenységünk egyik fontos pillére, jelentős szerepet játszik Közép-Európa energiabiztonságában, és rugalmasságot biztosít számunkra a nyersolaj beszerzésében és finomításában

– tette hozzá.

A megállapodás megerősíti a Mol hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi-térségben, valamint partnerségét a SOCAR-ral Azerbajdzsán szénhidrogén-készleteinek fejlesztésében. Emellett tovább erősíti az Azerbajdzsán és Magyarország közötti gazdasági és energetikai együttműködést.

A kutatási projekt következő lépéseként szeizmikus mérés kezdődik 2026 elején, amelyet később kutatófúrások követnek.

A Mol 2020-ban jelent meg Azerbajdzsánban, amikor 9,57%-os részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőben, valamint 8,9%-os tulajdonrészt a Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) olajvezetékben, amely nyersolajat szállít a Földközi-tenger partján fekvő Ceyhan kikötőjébe. Az azerbajdzsáni termelés 2024-ben a Mol szénhidrogén-termelésének 14%-át és készleteinek 25%-át adta. Bár a Mol az ACG-projektben kisebbségi tulajdonos, nyolc évtizedes készletmenedzsment és termelésoptimalizálási szakértelmével aktívan hozzájárul a mező fejlesztéséhez.

A BTC vezeték kiemelkedően fontos szerepet tölt be a Mol régiós finomítóinak – például a pozsonyi Slovnaft és a rijekai INA finomítók – ellátásában. Eddig összesen 18 millió hordónyi Mol-kőolajat szállítottak az ACG mezőről a BTC vezetéken és tengeri szállítással ezekbe a finomítókba.

