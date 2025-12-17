Az Amazon 10 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A részletek még nem véglegesek, de a befektetés összege egy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint

meghaladhatja a 10 milliárd dollárt.

A megbeszélések azt követően indultak el, hogy az OpenAI októberben lezárta átszervezését, és hivatalosan is újradefiniálta a Microsofttal fennálló partnerségét. Az új feltételek nagyobb szabadságot biztosítanak a cégnek tőkebevonásra és más vállalatokkal való együttműködésre. A Microsoft 2019 óta több mint 13 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-ba, az októberi megállapodás értelmében azonban már nem rendelkezik elővásárlási joggal a vállalat számítási kapacitásának biztosítására.

Az Amazon korábban legalább 8 milliárd dollárt fektetett az OpenAI riválisába, az Anthropicba. Úgy tűnik azonban, hogy a vállalat tovább szeretné bővíteni jelenlétét a generatív mesterséges intelligencia piacán. A Microsoft hasonló lépést tett: a múlt hónapban bejelentette, hogy akár 5 milliárd dollárt is befektet az Anthropicba, míg az Nvidia 10 milliárd dolláros befektetést helyezett kilátásba.

Az Amazon Web Services 2015 óta fejleszti saját mesterségesintelligencia-chipjeit, amelyek kulcsfontosságúvá váltak a modellek betanításához és a növekvő számítási igények kiszolgálásához. Az AWS 2018-ban mutatta be Inferentia chipjeit, a Trainium processzorok legújabb generációját pedig a hónap elején jelentette be.

Az OpenAI az elmúlt hónapokban több mint 1,4 billió dollár értékű infrastrukturális kötelezettséget vállalt, többek között az Nvidiával, az AMD-vel és a Broadcommal kötött megállapodások révén. A múlt hónapban a cég 38 milliárd dollár értékben vásárolt kapacitást az AWS-től – ez volt az első szerződése a felhőszolgáltatások piacvezetőjével.

Októberben az OpenAI lezárt egy 6,6 milliárd dolláros másodlagos részvényértékesítést. Ennek keretében jelenlegi és korábbi alkalmazottak adhatták el részesedésüket, 500 milliárd dolláros cégértékelés mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

