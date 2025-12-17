  • Megjelenítés
Bejelentést tett az ÉKM az útdíjemelés után: meghallgatja a fuvarozók üzeneteit
Bejelentést tett az ÉKM az útdíjemelés után: meghallgatja a fuvarozók üzeneteit

Az elmúlt 15 év fejlesztéseivel 2025 végére több mint 2400 km 2x2 sávos gyorsforgalmi út épült ki, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerint mégis naponta mintegy 3 millió embert sújt az alsóbbrendű utakon zajló tranzit teherforgalom. A minisztérium ennek mérséklésére intézkedéscsomagot készít a teherforgalom sztrádákra terelésére, és 2025. december 22-ére egyeztetést hív össze a fuvarozói érdekképviseletekkel. A bejelentés azt követően érkezett, hogy a kormány egy átfogó csomag részeként másfélszeresére emelné a hazai főutak tehergépjárművekre vonatkozó használati díját, ami csődhullámmal fenyeget a fuvarozócégek körében.

Az elmúlt 15 év gyorsforgalmi úthálózati fejlesztéseinek eredményeként 2025 végére több mint 2400 km hosszúságú, 2x2 sávos úthálózat épült ki. A fejlesztések célja a közlekedésbiztonság növelése volt, valamint az, hogy a teherfuvarozás lebonyolítása a lakosság számára a lehető legkisebb tehertételt okozza.

Az elmúlt egy évben az ÉKM által lefolytatott térségi egyeztetések során tömegesen merültek fel olyan lakossági és önkormányzati igények, amelyek az alacsonyabb rendű úthálózatot igénybe vevő rendkívüli mértékű teherforgalomból adódó helyi és térségi káros hatásokra mutattak rá.

A minisztérium közleménye szerint az alsóbbrendű utakon zajló tranzit teherszállítás kedvezőtlen hatásaitól naponta mintegy 3 millió ember szenved. A minisztérium által indított vizsgálat eredményei alapján született meg az az intézkedéscsomag, amelynek célja a teherforgalom felterelése a gyorsforgalmi úthálózatra, hogy ezáltal biztonságosabbá váljon a fő- és mellékutakon való  közlekedés, és csökkenjen a településeket érő környezeti hatások és a zajterhelés.

A csomag részeként a minisztérium 2026. január 1-től mintegy másfélszeresére emelné a főutak tehergépjárművekre vonatkozó használati díját, ami számos kisvállalkozás működését lehetetlenítené el.

A fuvarozói szakmai szervezetek az intézkedési csomag bevezetésével kapcsolatban módosítási javaslatokat fogalmaztak meg.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium – megismerve a fuvarozói szervezetek által megfogalmazott javaslatokat – nyitott a szakmai egyeztetésre, erre figyelemmel 2025. december 22-re egyeztetést kezdeményez a fuvarozói érdekképviseleti szervezetekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

