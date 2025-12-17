Céláremelés érkezett az Opusra: közel 12 százalékkal többet érhet a részvény

Az elemzés kiemeli, hogy a működési bevételek csökkentek az időszakban, ami az építőipari és a mezőgazdasági szegmens számlájára írható. Viszont pozitív, hogy miközben a bevételek csökkentek, eredményszinten nem ez a trend, sőt, mind az EBIT, mind az EBITDA emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A negyedéves gyorsjelentésre reagálva

a korábbi 582 forintos célárát 598 forintra emelte az Equilor,

ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 11,5 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az Equilor ajánlása változatlanul tartás.

