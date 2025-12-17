  • Megjelenítés
Céláremelés érkezett az Opusra: közel 12 százalékkal többet érhet a részvény
Üzlet

Céláremelés érkezett az Opusra: közel 12 százalékkal többet érhet a részvény

Portfolio
Megemelte az Opus Global részvényeire vonatkozó célárfolyamát az Equilor elemzője ma publikált elemzésében, amiben a hétfőn közzétett negyedéves gyorsjelentésre reagált.

Az elemzés kiemeli, hogy a működési bevételek csökkentek az időszakban, ami az építőipari és a mezőgazdasági szegmens számlájára írható. Viszont pozitív, hogy miközben a bevételek csökkentek, eredményszinten nem ez a trend, sőt, mind az EBIT, mind az EBITDA emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Kapcsolódó cikkünk

Az energetika húzza az eredményt az Opusnál

A negyedéves gyorsjelentésre reagálva

a korábbi 582 forintos célárát 598 forintra emelte az Equilor,

ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 11,5 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az Equilor ajánlása változatlanul tartás.

Még több Üzlet

Lefordultak az amerikai tőzsdék, esnek az egykori sztárpapírok

Oroszország és Európa között vacillál a világ egyik legnagyobb fegyvernagyhatalma

Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Kapcsolódó cikkünk

Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global

Az energetika húzza az eredményt az Opusnál

Legalább egymilliárdos részvény-visszavásárlásra készül az Opus

Milliárdos sajátrészvény-visszavásárlást tervez a következő egy évben az Opus

Radioaktív hulladék tárolására kiírt közbeszerzést nyert meg a Mészáros és Mészáros Zrt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility