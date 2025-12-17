Csúnya lett a vége: nagyot esett a Nasdaq

Lefordultak az amerikai tőzsdék, elsősorban a technológiai vállalatok részvényei esnek, a Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 0,9 százalékot esett, a Dow pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

A rotáció legújabb központi részvényei, az Oracle és a Broadcom 5, illetve 5,3 százalékkal került lejjebb, míg az Nvidia 4 százalékos mínuszban van.