Csúnya lett a vége: nagyot esett a Nasdaq
Csúnya lett a vége: nagyot esett a Nasdaq

Portfolio
Ázsiában többnyire emelkedtek a tőzsdék ma reggel, az európai piacokat azonban iránykeresés jellemezte napközben, az amerikai indexek pedig lefordultak délután a technológiai papírok vezetésével. A magyar tőzsde a lemaradók között volt, az OTP és a Richter húzta le a BUX-ot. Mindeközben emelkedik az olajár, miután Donald Trump elrendelte a Venezuelába érkező vagy onnan induló szankcionált olajszállító tartályhajók teljeskörű blokádját, ami új geopolitikai feszültségeket keltett a keresletet övező aggodalmak mellett.
Mínuszos zárás

Masszív csökkenésekkel zártak az amerikai indexek: a Nasdaq 1,8 százalékot esett, az S&P 500 1,2 százalékkal került lejjebb, a Dow 0,5 százalékot veszített értékéből.

Teljes mértékben védelmi cég lesz a Rheinmetall

A német Rheinmetall szerdán közölte, hogy megkezdi civil üzletágainak értékesítését, amelyeket azonnali hatállyal megszűnő tevékenységként sorol át, hogy a védelmi alaptevékenységére koncentrálhasson.

Teljes mértékben védelmi cég lesz a Rheinmetall
Másfél százalékos mínuszban a Nasdaq

Tovább esnek az amerikai indexek, a Nasdaq már 1,5 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 1 százalékot esett és a Dow 0,3 százalékot csökkent.

Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot

A Warner Bros Discovery igazgatótanácsa szerdán elutasította a Paramount–Skydance 108,4 milliárd dolláros, ellenséges felvásárlási ajánlatát, "illuzórikusnak" minősítve a javaslatot, és azzal vádolva a stúdiót, hogy félrevezette a részvényeseket a finanszírozásról.

Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot
Kiderült, hány hajót érinthet Trump Venezuela elleni lépése

Legalább 34, amerikai szankciókkal sújtott olajszállító tartályhajó tartózkodik jelenleg a Karib-tengeren. Ezek a Kpler nemzetközi kereskedelmi hírszerző cég elemzése szerint korábban venezuelai olajat fuvaroztak, és közülük tizenkettő feltehetően most is venezuelai nyersolajat szállít - számolt be a Cnbc.

Kiderült, hány hajót érinthet Trump Venezuela elleni lépése
Céláremelés érkezett az Opusra: közel 12 százalékkal többet érhet a részvény

Megemelte az Opus Global részvényeire vonatkozó célárfolyamát az Equilor elemzője ma publikált elemzésében, amiben a hétfőn közzétett negyedéves gyorsjelentésre reagált.

Céláremelés érkezett az Opusra: közel 12 százalékkal többet érhet a részvény
Lefordultak az amerikai tőzsdék

Lefordultak az amerikai tőzsdék, elsősorban a technológiai vállalatok részvényei esnek, a Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 0,9 százalékot esett, a Dow pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A rotáció legújabb központi részvényei, az Oracle és a Broadcom 5, illetve 5,3 százalékkal került lejjebb, míg az Nvidia 4 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában

A Mol előrejelzése szerint a Dunai Finomító javítási munkálatai 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be – derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.

Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában
Súlyos gyártási hiba miatt kell vizsgálni Airbusokat: forgalomban lévő gépek is érintettek

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) ellenőrzést rendelt el egyes Airbus A320-as repülőgépeken, és előírta a légitársaságoknak, hogy javítsák ki a törzsön talált, a szabványtól eltérő paneleket - írja a Bloomberg.

Súlyos gyártási hiba miatt kell vizsgálni Airbusokat: forgalomban lévő gépek is érintettek
32 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el a Mészáros és Mészáros Zrt

Két nyíregyházi ipari park-fejlesztési tenderen nyert a Mészáros és Mészáros Zrt., amelyből a cég részesedése 32 milliárd forint – derül ki a BÉT-en publikált közleményekből.

32 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el a Mészáros és Mészáros Zrt
Szárnyalt az Alteo, nagyot esett a 4iG

Iránykeresés jellemezte ma az európai tőzsdéket, a magyar piac kissé alulteljesítő volt, csökkenéssel zárt a BUX. A midcapek piacán volt ma főleg izgalom, az Alteo nagyot emelkedett, míg a 4iG részvényeinél profitrealizálás látszott.

Szárnyalt az Alteo, nagyot esett a 4iG
Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!

2026-hoz közeledve a profi befektetők is megteszik tétjeiket, az új esztendő előtt pedig több olyan részvényt is bemutatunk, melyek hatalmas felértékelődési potenciállal rendelkeznek. Ráadásul most Karácsony alkalmából különleges akcióval is készültünk, melynek keretén belül még néhány óráig fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket!

Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!
Pluszban Amerika

Emelkedéssel kezdtek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, míg az S&P 500 három napos eső sorozatát igyekszik megtörni egy minimálisnak mondható, 0,1 százalékos emelkedéssel, miközben a tegnap felülteljesítő Nasdaq ma további 0,2 százalékkal erősödik.

8PT2KQS8
3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda

A 2026-ban sorra kerülő magyarországi országgyűlési választások nyomtatványait az ANY Biztonsági Nyomda szállítja - jelentette be a társaság a BÉT-en.

3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda
Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!

2026-hoz közeledve a profi befektetők is megteszik tétjeiket, az új esztendő előtt pedig több olyan részvényt is bemutatunk, melyek hatalmas felértékelődési potenciállal rendelkeznek. Ráadásul most Karácsony alkalmából különleges akcióval is készültünk, melynek keretén belül még néhány óráig fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket!

Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!
Európai emelkedés, magyar esés

Továbbra is többnyire pozitív hangulat látható az európai tőzsdéken, az élen a brit FTSE 100 található, amely 1,7 százalékot emelkedett, részben vártnál kedvezőbb inflációs jelentésnek köszönhetően. Eközben a DAX és a CAC stagnál, az összeurópai Stoxx 600 index azonban így is 0,4 százalékos pluszban van.

G0wJxoX9

A magyar piac miközben lefordult, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van. A blue chipek vegyesen teljesítenek, az OTP és a Richter húzza lefelé az indexet,előbbi 0,8, utóbbi 1,1 százalékkal került lejjebb.

ODUQw55J
Újabb gigabit-pályázatokat nyert a Magyar Telekom

A Magyar Telekom bejelentette, hogy a Gigabit Magyarország Program keretében további 12 járásban nyert optikai hálózatfejlesztési pályázatot, amellyel több mint 6,82 milliárd forint támogatási forráshoz jut.

Újabb gigabit-pályázatokat nyert a Magyar Telekom
Ötéves mélypontról pattant fel az olajár: Trump legújabb húzása borzolja a piacot

Több mint 2 százalékkal emelkedtek szerdán az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök teljes blokádot rendelt el a Venezuelába tartó és onnan induló, szankciók alatt álló olajszállító tartályhajók ellen, tovább fokozva a geopolitikai feszültségeket a gyengülő globális kereslet miatti aggodalmak közepette.

Ötéves mélypontról pattant fel az olajár: Trump legújabb húzása borzolja a piacot
Új részvénnyel indult el a kereskedés a magyar tőzsdén

Ünnepélyes csengetéssel vette kezdetét a kereskedés a Cool-Airconditional Nyrt. (Cool Klíma) értékpapírjaival a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán. A vállalat 2 millió darab, egyenként 10 forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényt vezetett be a tőzsdére.

Új részvénnyel indult el a kereskedés a magyar tőzsdén
Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot

Több mint 22%-kal, 3500 forint környékére esett az elmúlt órában keddi záróértékéhez képest az MBH Bank tőzsdei részvényértéke, jelenleg pedig 3670 forinton áll, miután az elmúlt két évet jórészt még az 5800 és 8000 forint közötti sávban tölötte az árfolyam. A mostani zuhanás logikus, hiszen csütörtökön indul a kereskedés a bank által nyilvánosan értékesített saját részvényekkel, amelyekhez az intézményi befektetők 3300 forintos, a lakosság 2970 forintos áron jutott hozzá az elmúlt három hétben. Utóbbiak így még mindig több mint 20%-os nyerőben állnak.

Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot
A Mol megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal

A Mol és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, amely Azerbajdzsán Shamakhi-Gobustan régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65%-os, a SOCAR pedig 35%-os részesedéssel rendelkezik.

A Mol megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal
Emelkednek az európai tőzsdék

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,2 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,4 százalékot emelkedett.

WPF15jNL
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, felpattant a 4iG

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesít a legjobban, míg a midcapeknél a 4iG mutat nagyobb pozitív elmozdulást, miután a cég a Lockheed Martinnal, és a Northrop Grummannal is előzetes megállapodást kötött.

Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, felpattant a 4iG
A 4iG megállapodott a Lockheed Martinnal, HIMARS-technológia érkezhet Magyarországra

A 4iG Space and Defence Technologies és a Lockheed Martin rakétatechnológiai és tüzérségi üzletága előzetes megállapodást kötött védelmi ipari együttműködési lehetőségek feltérképezésére és előkészítésére. A megállapodás keretet teremt a NATO-kompatibilis, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerek – köztük a HIMARS rendszer – integrációjához szükséges ipari háttér kialakításához.

A 4iG megállapodott a Lockheed Martinnal, HIMARS-technológia érkezhet Magyarországra
Az Amazon 10 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba

Az OpenAI jelenleg tárgyal az Amazonnal egy lehetséges befektetésről, valamint a technológiai óriás mesterségesintelligencia-chipjeinek használatáról – erősítette meg a Cnbc.

Az Amazon 10 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba
A 4iG megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai gyártójával

A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal.

A 4iG megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai gyártójával
Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam

A kínai MetaX Integrated Circuits részvényei közel 700 százalékot emelkedtek szerdai sanghaji tőzsdei bemutatkozásukon, miután a chipgyártó mintegy 600 millió dollárt vont be részvénykibocsátással - tudósított a Cnbc.

Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,39 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,78 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,82 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,41 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,52 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England másnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 59,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 64,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 114,26 -0,6% 1,2% 2,1% 13,1% 10,1% 59,6%
S&P 500 6 800,26 -0,2% -0,6% 1,0% 15,6% 12,0% 83,7%
Nasdaq 25 132,94 0,3% -2,1% 0,5% 19,6% 13,7% 98,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 383,29 -1,6% -2,5% -2,0% 23,8% 25,2% 84,6%
Hang Seng 25 235,41 -1,5% -0,8% -5,0% 25,8% 27,5% -4,6%
CSI 300 4 497,55 -1,2% -2,2% -2,8% 14,3% 15,0% -9,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 076,87 -0,6% -0,4% 0,8% 20,9% 18,5% 77,5%
CAC 8 106,16 -0,2% 0,7% -0,8% 9,8% 10,2% 46,1%
FTSE 9 684,79 -0,7% 0,4% -0,1% 18,5% 17,2% 47,4%
FTSE MIB 43 990,48 -0,3% 1,0% 0,0% 28,7% 28,2% 100,1%
IBEX 16 921,9 -0,7% 1,1% 3,5% 45,9% 43,7% 107,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 761,8 0,2% 1,1% 2,3% 38,4% 37,7% 161,9%
ATX 5 173,28 0,0% 0,9% 6,6% 41,2% 42,8% 90,1%
PX 2 594,49 0,4% 1,4% 4,6% 47,4% 48,1% 159,8%
Magyar blue chipek              
OTP 34 600 0,6% 2,3% 7,6% 59,5% 59,8% 157,2%
Mol 2 850 -2,2% -2,7% -6,4% 4,4% 4,8% 31,2%
Richter 9 855 0,4% 1,8% 1,3% -5,2% -7,7% 33,1%
Magyar Telekom 1 780 1,8% 3,1% 2,3% 39,7% 37,6% 376,6%
Nyersanyagok              
WTI 55,44 -2,7% -5,1% -8,9% -23,5% -21,9% 15,9%
Brent 58,98 -2,7% -4,8% -8,4% -21,1% -20,1% 15,2%
Arany 4 315,5 0,3% 2,3% 5,7% 64,4% 62,5% 131,7%
Devizák              
EURHUF 385,2500 0,1% 0,4% 0,2% -6,3% -5,8% 8,4%
USDHUF 327,3152 0,0% -0,8% -1,1% -17,6% -15,9% 12,2%
GBPHUF 440,6399 0,6% 0,4% 1,1% -11,4% -10,7% 12,0%
EURUSD 1,1770 0,1% 1,2% 1,4% 13,7% 12,0% -3,4%
USDJPY 155,1550 0,0% -1,1% 0,5% -1,3% 0,6% 49,9%
GBPUSD 1,3416 0,2% 0,9% 2,1% 7,1% 5,7% -0,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 87 843 1,7% -5,2% -7,1% -6,9% -17,2% 311,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 -0,8% -1,0% -0,1% -9,8% -6,1% 348,6%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,1% 0,0% 5,2% 19,2% 25,6% -596,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,02 -0,6% 0,9% -0,7% 6,0% 9,5% 222,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Itt a fordulat a nagyon olcsó magyar részvénynél?

