Fontos változás jön az Oscar-díjátadónál
Fontos változás jön az Oscar-díjátadónál

A Google tulajdonában lévő YouTube 2029-től kizárólagos joggal közvetíti az Oscar-díjátadó gálát.

A világ legnagyobb videómegosztó platformján a filmes szakma legrangosabb elismerésének átadása bárhonnan, ingyenesen követhető lesz. Az Egyesült Államokban az esemény a YouTube TV előfizetéses szolgáltatásán keresztül is elérhetővé válik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

