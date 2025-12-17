Gigászi összeget bukott a Ford az elektromos autókon, drasztikus lépésre szánta el magát

Felmondta az LG Energy Solutionnel kötött, 6,5 milliárd dollár értékű elektromosautó-akkumulátor-beszállítói szerződését a Ford, miután több villanyautó-projektjét is leállítja az Egyesült Államokban romló piaci kilátások miatt.

A dél-koreai LG Energy Solution szerdai tőzsdei közleményében jelezte, hogy a Ford Motor megszüntette a vállalattal kötött beszállítói megállapodást.

A Ford azzal indokolta a döntést, hogy bizonyos elektromos modelljei gyártását leállítja.

A lépés hátterében a megváltozott amerikai gazdaságpolitika, valamint az elektromos autók iránti kereslet gyengülése áll.

Az LG Energy Solution tavaly októberben két szerződést is aláírt a Forddal. Ezek alapján 2026-tól, illetve 2027-től szállított volna akkumulátorokat az amerikai autógyártó európai üzemeinek.

A Ford hétfőn jelentette be, hogy 19,5 milliárd dolláros értékvesztést számol el, és több elektromos modelljét is kivezeti a kínálatból. Elemzők szerint ez az autóipar eddigi legdrasztikusabb visszalépése az elektromos autóktól, amelyet a Donald Trump vezette amerikai kormányzat intézkedései és a gyengülő kereslet váltott ki.

A múlt héten egy másik dél-koreai akkumulátorgyártó, az SK On is közölte, hogy megszünteti a Forddal közös vállalatát, amelyet az Egyesült Államokban működő akkumulátorgyáraik üzemeltetésére hoztak létre. A két vállalat 2022-ben összesen 11,4 milliárd dollárt fektetett be a közös amerikai létesítményekbe.

