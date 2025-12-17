  • Megjelenítés
Helycserés támadás jön az időjárásban - Mire számíthatunk itthon?
Üzlet

Helycserés támadás jön az időjárásban - Mire számíthatunk itthon?

Portfolio
Tíz nap alatt kifordul a mai állapotából az időjárás – írja a HungaroMet Facebook-posztban.

Ahol most egy markáns ciklon örvénylik (Izland-Brit-szigetek térsége), ott anticiklon terpeszkedik majd. Azaz egy változékony, szeles, gyakran csapadékos időt nyugodtabb időjárás váltja fel.  Ahol most anticiklon van (Dél- és Közép-Európa), ciklonálissá válik a mező. A száraz időt a mediterrán tájakon csapadékosabb követi – írja a HungaroMet.

Hazánk térségével kapcsolatban vannak még kérdőjelek, hogy hogy alakul az év végének időjárása.

A modell szerint az anticiklon peremvidékén leszünk,

de ilyen időtávra előre még sokat változhatnak a modellek. Ez alapján több forgatókönyv is elképzelhető:

Még több Üzlet

Lefordultak az amerikai tőzsdék, esnek az egykori sztárpapírok

Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot

Váratlan fordulat a tech óriásnál: kulcsfigura távozik, átszervezés jön az MI-fejlesztésben

  • Ha gyengül az anticiklon befolyása, és a mediterrán térségben lévő sekély ciklon kerül közelebb hozzánk, és nő a csapadék esélye.
  • Ugyanakkor az Olaszország felett örvénylő ciklon elhelyezkedésétől függően még melegedés is lehet, ha annak előoldalán maradunk.
  • Ha észak felől elér minket a száraz, hideg légtömeg, akkor megint csak kevés csapadék, és az átlagosnál hidegebb időre van kilátás

- olvasható a Facebook-posztban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility