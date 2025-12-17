Helycserés támadás jön az időjárásban - Mire számíthatunk itthon?

Ahol most egy markáns ciklon örvénylik (Izland-Brit-szigetek térsége), ott anticiklon terpeszkedik majd. Azaz egy változékony, szeles, gyakran csapadékos időt nyugodtabb időjárás váltja fel. Ahol most anticiklon van (Dél- és Közép-Európa), ciklonálissá válik a mező. A száraz időt a mediterrán tájakon csapadékosabb követi – írja a HungaroMet.

Hazánk térségével kapcsolatban vannak még kérdőjelek, hogy hogy alakul az év végének időjárása.

A modell szerint az anticiklon peremvidékén leszünk,

de ilyen időtávra előre még sokat változhatnak a modellek. Ez alapján több forgatókönyv is elképzelhető:

Ha gyengül az anticiklon befolyása, és a mediterrán térségben lévő sekély ciklon kerül közelebb hozzánk, és nő a csapadék esélye.

Ugyanakkor az Olaszország felett örvénylő ciklon elhelyezkedésétől függően még melegedés is lehet, ha annak előoldalán maradunk.

Ha észak felől elér minket a száraz, hideg légtömeg, akkor megint csak kevés csapadék, és az átlagosnál hidegebb időre van kilátás

- olvasható a Facebook-posztban.

