Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Csütörtöktől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad - írja a holtankoljak.

Holnaptól nem kell arra számítani, hogy változnak a hazai üzemanyagárak.

A mai naptól az alábbi átlagárakon takolhatunk (2025.12.17-től): 

  • 95-ös benzin: 562 Ft/liter
  • Gázolaj: 573 Ft/liter 
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

