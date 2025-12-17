Megszólalt a váratlan létszámleépítésről a népszerű hazai barkácsáruházlánc

Létszámcsökkentést vezetett be magyarországi áruházaiban az OBI Hungary Retail Kft., amely közlése szerint a teljes vállalatcsoportra kidolgozott, több évre szóló stratégiai tervezés eredményeként döntött a leépítésekről. A vállalat hangsúlyozta, hogy az intézkedések nem függenek össze az egyes üzletek aktuális gazdasági teljesítményével.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a Népszava hétfői beszámolója szerint megerősítette, hogy jelentős számú munkavállalót bocsátottak el az OBI áruházláncnál.

A szakszervezeti tagok visszajelzései alapján a szervezet úgy nyilatkozott, hogy a társaság országszerte összesen legalább 118 dolgozójától vált meg.

A barkácsáruház-lánc a Telexhez eljuttatott válaszában kiemelte, hogy az elbocsátások száma egyik megyében, illetve a fővárosban sem érte el a jogszabályokban rögzített csoportos létszámcsökkentési küszöbértéket. A társaság közölte azt is, hogy valamennyi érintett dolgozót személyesen értesítették a történtekről, a vonatkozó munkajogi előírásoknak megfelelően. A Központi Üzemi Tanács szintén megkapta a szükséges tájékoztatást az eljárásról.

A vállalat közleményében úgy fogalmazott:

Megértjük, hogy az ilyen döntések komoly személyes terhet jelentenek az érintettek számára. Az OBI folyamatosan biztosította, hogy a létszámcsökkentés végrehajtására teljes mértékben a jogszerű keretek között kerüljön sor.

Az OBI Hungary Retail Kft. nem közölt további részleteket sem a leépítések pontos nagyságrendjéről, sem arról, hogy mely telephelyeken került sor elbocsátásokra.

A szakszervezet elnökének tájékoztatása szerint a munkáltató nem folytatott érdemi előzetes konzultációt a dolgozói érdekképviselettel. A KASZ információi alapján november végén kezdődött meg a munkavállalók értesítése, gyakorlatilag egyik napról a másikra. A szervezet értesülései szerint az elbocsátások elsősorban a bolti és értékesítési területen dolgozókat érintették.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Váli Miklós