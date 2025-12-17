Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England holnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.
Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam
A kínai MetaX Integrated Circuits részvényei közel 700 százalékot emelkedtek szerdai sanghaji tőzsdei bemutatkozásukon, miután a chipgyártó mintegy 600 millió dollárt vont be részvénykibocsátással - tudósított a Cnbc.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,39 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,78 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,82 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,41 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,52 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England másnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 59,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 64,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 114,26
|-0,6%
|1,2%
|2,1%
|13,1%
|10,1%
|59,6%
|S&P 500
|6 800,26
|-0,2%
|-0,6%
|1,0%
|15,6%
|12,0%
|83,7%
|Nasdaq
|25 132,94
|0,3%
|-2,1%
|0,5%
|19,6%
|13,7%
|98,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 383,29
|-1,6%
|-2,5%
|-2,0%
|23,8%
|25,2%
|84,6%
|Hang Seng
|25 235,41
|-1,5%
|-0,8%
|-5,0%
|25,8%
|27,5%
|-4,6%
|CSI 300
|4 497,55
|-1,2%
|-2,2%
|-2,8%
|14,3%
|15,0%
|-9,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 076,87
|-0,6%
|-0,4%
|0,8%
|20,9%
|18,5%
|77,5%
|CAC
|8 106,16
|-0,2%
|0,7%
|-0,8%
|9,8%
|10,2%
|46,1%
|FTSE
|9 684,79
|-0,7%
|0,4%
|-0,1%
|18,5%
|17,2%
|47,4%
|FTSE MIB
|43 990,48
|-0,3%
|1,0%
|0,0%
|28,7%
|28,2%
|100,1%
|IBEX
|16 921,9
|-0,7%
|1,1%
|3,5%
|45,9%
|43,7%
|107,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 761,8
|0,2%
|1,1%
|2,3%
|38,4%
|37,7%
|161,9%
|ATX
|5 173,28
|0,0%
|0,9%
|6,6%
|41,2%
|42,8%
|90,1%
|PX
|2 594,49
|0,4%
|1,4%
|4,6%
|47,4%
|48,1%
|159,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 600
|0,6%
|2,3%
|7,6%
|59,5%
|59,8%
|157,2%
|Mol
|2 850
|-2,2%
|-2,7%
|-6,4%
|4,4%
|4,8%
|31,2%
|Richter
|9 855
|0,4%
|1,8%
|1,3%
|-5,2%
|-7,7%
|33,1%
|Magyar Telekom
|1 780
|1,8%
|3,1%
|2,3%
|39,7%
|37,6%
|376,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|55,44
|-2,7%
|-5,1%
|-8,9%
|-23,5%
|-21,9%
|15,9%
|Brent
|58,98
|-2,7%
|-4,8%
|-8,4%
|-21,1%
|-20,1%
|15,2%
|Arany
|4 315,5
|0,3%
|2,3%
|5,7%
|64,4%
|62,5%
|131,7%
|Devizák
|EURHUF
|385,2500
|0,1%
|0,4%
|0,2%
|-6,3%
|-5,8%
|8,4%
|USDHUF
|327,3152
|0,0%
|-0,8%
|-1,1%
|-17,6%
|-15,9%
|12,2%
|GBPHUF
|440,6399
|0,6%
|0,4%
|1,1%
|-11,4%
|-10,7%
|12,0%
|EURUSD
|1,1770
|0,1%
|1,2%
|1,4%
|13,7%
|12,0%
|-3,4%
|USDJPY
|155,1550
|0,0%
|-1,1%
|0,5%
|-1,3%
|0,6%
|49,9%
|GBPUSD
|1,3416
|0,2%
|0,9%
|2,1%
|7,1%
|5,7%
|-0,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|87 843
|1,7%
|-5,2%
|-7,1%
|-6,9%
|-17,2%
|311,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|-0,8%
|-1,0%
|-0,1%
|-9,8%
|-6,1%
|348,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-0,1%
|0,0%
|5,2%
|19,2%
|25,6%
|-596,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,02
|-0,6%
|0,9%
|-0,7%
|6,0%
|9,5%
|222,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült: lehet, hogy hatalmas tévedésben vagyunk a Naprendszer két bolygóját illetően
Borulhatnak az eddigi feltételezések.
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
A történelem egyik legnagyobb armadáját vonja össze az elnök.
Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat
Tizenkét, már rendeletbe foglalt projekt részletes leírása országszerte.
Veszélyre figyelmeztet az atlantai Fed elnöke
Raphael Bostic szólalt meg.
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Megváltozhat egész Európa légköri cirkulációja.
Trump bosszúra szomjazik, megnevezte az európai célpontokat
Jönnek a megtorló lépések.
Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet ér ez a magyar részvény!
Venni kell a papírt a szakértő szerint.
Titkos felvételeket zárolt a pentagon: rejteget valamit az amerikai hadsereg?
Szeptember óta borzolja a kedélyeket a támadás.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.