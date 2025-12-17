Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2025. december 17. 07:25

Vegyesen zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a Dow több mint 300 pontot esett, miközben a befektetők a kormányzati leállás miatt elcsúsztatott munkaerőpiaci adatokat értékelték, amelyek nem igazán adtak egyértelmű jelzést a kamatpályával kapcsolatban. Ázsiában ugyancsak felemás a kép ma reggel, Európában viszont emelkedéssel indulhat majd a kereskedés. Mindeközben emelkedik az olajár, miután Donald Trump elrendelte a Venezuelába érkező vagy onnan induló szankcionált olajszállító tartályhajók teljeskörű blokádját, ami új geopolitikai feszültségeket keltett a keresletet övező aggodalmak mellett.



Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England holnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.