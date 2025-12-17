  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Vegyesen zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a Dow több mint 300 pontot esett, miközben a befektetők a kormányzati leállás miatt elcsúsztatott munkaerőpiaci adatokat értékelték, amelyek nem igazán adtak egyértelmű jelzést a kamatpályával kapcsolatban. Ázsiában ugyancsak felemás a kép ma reggel, Európában viszont emelkedéssel indulhat majd a kereskedés. Mindeközben emelkedik az olajár, miután Donald Trump elrendelte a Venezuelába érkező vagy onnan induló szankcionált olajszállító tartályhajók teljeskörű blokádját, ami új geopolitikai feszültségeket keltett a keresletet övező aggodalmak mellett.

Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England holnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.
Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam

A kínai MetaX Integrated Circuits részvényei közel 700 százalékot emelkedtek szerdai sanghaji tőzsdei bemutatkozásukon, miután a chipgyártó mintegy 600 millió dollárt vont be részvénykibocsátással - tudósított a Cnbc.

Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,39 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,78 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,82 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,41 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,52 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England másnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 47,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 59,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 64,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 114,26 -0,6% 1,2% 2,1% 13,1% 10,1% 59,6%
S&P 500 6 800,26 -0,2% -0,6% 1,0% 15,6% 12,0% 83,7%
Nasdaq 25 132,94 0,3% -2,1% 0,5% 19,6% 13,7% 98,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 383,29 -1,6% -2,5% -2,0% 23,8% 25,2% 84,6%
Hang Seng 25 235,41 -1,5% -0,8% -5,0% 25,8% 27,5% -4,6%
CSI 300 4 497,55 -1,2% -2,2% -2,8% 14,3% 15,0% -9,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 076,87 -0,6% -0,4% 0,8% 20,9% 18,5% 77,5%
CAC 8 106,16 -0,2% 0,7% -0,8% 9,8% 10,2% 46,1%
FTSE 9 684,79 -0,7% 0,4% -0,1% 18,5% 17,2% 47,4%
FTSE MIB 43 990,48 -0,3% 1,0% 0,0% 28,7% 28,2% 100,1%
IBEX 16 921,9 -0,7% 1,1% 3,5% 45,9% 43,7% 107,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 761,8 0,2% 1,1% 2,3% 38,4% 37,7% 161,9%
ATX 5 173,28 0,0% 0,9% 6,6% 41,2% 42,8% 90,1%
PX 2 594,49 0,4% 1,4% 4,6% 47,4% 48,1% 159,8%
Magyar blue chipek              
OTP 34 600 0,6% 2,3% 7,6% 59,5% 59,8% 157,2%
Mol 2 850 -2,2% -2,7% -6,4% 4,4% 4,8% 31,2%
Richter 9 855 0,4% 1,8% 1,3% -5,2% -7,7% 33,1%
Magyar Telekom 1 780 1,8% 3,1% 2,3% 39,7% 37,6% 376,6%
Nyersanyagok              
WTI 55,44 -2,7% -5,1% -8,9% -23,5% -21,9% 15,9%
Brent 58,98 -2,7% -4,8% -8,4% -21,1% -20,1% 15,2%
Arany 4 315,5 0,3% 2,3% 5,7% 64,4% 62,5% 131,7%
Devizák              
EURHUF 385,2500 0,1% 0,4% 0,2% -6,3% -5,8% 8,4%
USDHUF 327,3152 0,0% -0,8% -1,1% -17,6% -15,9% 12,2%
GBPHUF 440,6399 0,6% 0,4% 1,1% -11,4% -10,7% 12,0%
EURUSD 1,1770 0,1% 1,2% 1,4% 13,7% 12,0% -3,4%
USDJPY 155,1550 0,0% -1,1% 0,5% -1,3% 0,6% 49,9%
GBPUSD 1,3416 0,2% 0,9% 2,1% 7,1% 5,7% -0,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 87 843 1,7% -5,2% -7,1% -6,9% -17,2% 311,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 -0,8% -1,0% -0,1% -9,8% -6,1% 348,6%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,1% 0,0% 5,2% 19,2% 25,6% -596,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,02 -0,6% 0,9% -0,7% 6,0% 9,5% 222,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

