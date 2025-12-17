Nagy leállás jön az MBH Banknál szilveszterkor, íme a részletek

Ezen időszakban leállást az ügyfelek tapasztalhatnak többek között
- az elektronikus csatornák elérésében,
- az átutalási megbízások teljesítésében,
- a készpénzfelvételben,
- valamint a befektetési szolgáltatások elérésében,
- és fennakadások lehetnek a bankkártyahasználatban is.
- A bankfiókok 2026. január 05-én (hétfőn) normál üzletmenet szerint nyitnak ki.
A bankszünnapok teljes ideje alatt biztosítják a hitelkártya használatot, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS), valamint a SZÉP kártya használatot.
A betéti kártyákat a bankszünnapok alatt a 2025. december 31-e 22:00 órai utolsó ismert online egyenlege erejéig tudják használni az ügyfelek 2026. január 04-e 20:00-ig.
A bankkártya tiltás Telebankon keresztül elérhető 0-24 órában, a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es, vagy a külföldről hívható +36 1 373 33 99-es telefonszámon.
A bankfiókok
- 2025. december 31-én (szerdán) az ünnepi nyitvatartási idő szerint fogadnak ügyfeleket,
- 2026. január 05-én (hétfőn) a bankfiókok normál üzletmenet szerint nyitnak ki.
Elektronikus csatornák
- A telefonos ügyfélszolgálat (Telebank) 2025. december 31. (szerda) 22:00-tól 2026. január 04. (vasárnap) 20:00 óráig csak korlátozott ügyintézéssel érhető el.
- A lakossági és vállalati mobilbank, netbank szolgáltatások 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között nem lesznek elérhetők.
- A Videóbank szolgáltatás (Számlanyitás, Online áruhitel igénylés, KIOSK szolgáltatás, MFB, Diákhitel szolgáltatás) 2025. december 31. 12:00-ig az ünnepi nyitvatartás szerint lesz elérhető, 2026. január 01-e és január 05-e 8:00 között a szolgáltatás nem elérhető.
- 2026. január 01. 22:00 és 2026. január 02. 06:00 között a tranzakciós SMS értesítések nem érkeznek meg.
ATM, bankkártyahasználat
- Az ATM-en keresztüli készpénzfelvétel szolgáltatásban 2026. január 02-a és január 04-e között átmeneti, részleges szolgáltatáskiesés várható.
- ATM-en keresztüli készpénzbefizetésre 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között nem lesz lehetőség.
- Bankkártyát a bankszünnapok alatt a 2025. december 31. 22:00 órai utolsó ismert online egyenleg, de legfeljebb a korábban beállított bankkártya napi limitek erejéig lehet használni 2026. január 04. 20:00-ig.
- A betéti- és hitelkártyákkal végzett internetes vásárlásokban 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között fennakadások lehetnek.
- Az internetes betéti- és hitelkártyás vásárláshoz statikus jelszó megadása Telebankon keresztül (csak 101-es bankazonosítóval kezdődő lakossági bankszámlákhoz tartozó bankkártyák esetében), a betéti- és hitelkártya digitalizációja, valamint a kártyalimit módosítása 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között szünetel.
Fizetésforgalom
Azonnali fizetés és kiegészítő szolgáltatásai (azonnali átutalás, fizetési kérelem, másodlagos azonosítók)
- Az azonnali átutalások fogadása és indítása, a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között szünetel. Ezen időszak alatt azonnali forint átutalási megbízások indítására - ideértve az egységes adatbeviteli megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is -, a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nincs lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítására / elutasítására / jóváhagyására nem lesz lehetőség). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetel, a megbízások visszautasításra kerülnek.
- Kereskedői qvik-elfogadásói szolgáltatás 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között szünetel, a kereskedőknél bármely bank ügyfele által kezdeményezett fizetés visszautasításra kerül.
Egyéb belföldi forint megbízások benyújtása
- Elektronikus csatornán, Telebankon benyújtható egyedi átutalási, csoportos átutalási, értéknapos átutalási, rendszeres átutalási, hatósági átutalási megbízások, átutalási végzések, felhatalmazó levélen alapuló beszedési, csoportos beszedési megbízások benyújtása belföldön forintban 2025. december 31. 22:00 és 2025. január 04. 20:00 között szünetel.
Deviza megbízások benyújtása
- Elektronikus csatornán, Telebankon benyújtható deviza átutalási, értéknapos átutalási, rendszeres átutalási megbízások benyújtása 2025. december 31. 18:00 és 2026. január 04. 08:00 között szünetel.
Deviza megbízások fogadása és jóváírása
- Nemzetközi fizetésforgalomban (Bankon belül/SWIFT/SEPA) érkező deviza megbízások nem kerülnek visszautasításra, nem szükséges azokat újraindítani, azok normál folyamatnak megfelelően január 05-én (hétfőn) fognak a kedvezményezettek számláján jóváírásra kerülni.
SZÉP Kártya
- A SZÉP Kártya a bankszünnapok alatt 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között zavartalanul használható.
Befektetési szolgáltatások
- A papíralapú befektetési szolgáltatások 2025. december 31. 12:00-ig az ünnepi nyitvatartás szerint lesznek elérhetőek a bankfiókokban. Ezen szolgáltatások 2026. január 1. és 2026. január 05. 08:00 között mind az MBH Bankban, mind az MBH Befektetési Bankban nem érhetőek el az általános munkarend szerint.
- Az MBH Befektetési Bank elektronikus befektetési szolgáltatásai bankszünnapok alatt is elérhetőek lesznek.
- A külső banki folyószámlára indított és onnan fogadott tranzakciókat az MBH Befektetési Bank az átállás ideje alatt teljesíteni fogja.
Az MBH Befektetési Bankban és az MBH Bankban vezetett folyószámlák közötti forint, valamint deviza utalások nem teljesülnek az alábbiak szerint:
-
- A korábbi Takarékbank és MKB Bank ügyfeleknek 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. (vasárnap) 20:00 óra között.
- A korábbi Budapest Bank lakossági ügyfeleknek 2026. január 01. (csütörtök) 22:00 és 2026. január 2. (péntek) 06:00 óra között.
Címlapkép forrása: Portfolio
