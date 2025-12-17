Súlyos gyártási hiba miatt kell vizsgálni Airbusokat: forgalomban lévő gépek is érintettek

A szerdán kiadott irányelv szerint azoknak az üzemeltetőknek, amelyek potenciálisan nem megfelelő alkatrészekkel gyártott, az A320-as családba tartozó repülőgépeket vettek át, szemrevételezéses vizsgálatot és teljes panelvastagság-mérést kell elvégezniük minden érintett elemen.

A hatóság közlése szerint az egyik Airbus-beszállítónál a gyártás során minőségi problémát azonosítottak.

Emiatt az Airbusnak leszállított törzspanelek vastagsága eltérhet az előírt értékektől. Az EASA figyelmeztetése szerint ez a körülmény bizonyos javítási feltételek fennállása esetén veszélyeztetheti a repülőgép szerkezeti integritását.

A kifogásolt paneleket a Sofitec Aero SL gyártotta. Az Airbus korábban közölte, hogy közös intézkedési tervet dolgoztak ki a spanyol beszállítóval. Ennek részeként minőségbiztosítási és ellátásilánc-szakembereket küldtek a sevillai gyárba.

A beszállító áll a közelmúltbeli minőségellenőrzési problémák középpontjában, amelyek miatt az Airbus kénytelen volt csökkenteni 2025-ös szállítási célját. Összesen 628 repülőgépen találhatók olyan panelek, amelyek gyártási hiba miatt a kelleténél vastagabbak vagy vékonyabbak lehetnek. A gépek többsége még az Airbusnál van, de nagyjából

170 már forgalomban repül.

A Sofitec dolgozóit képviselő szakszervezet korábban szélesebb körű visszásságokkal vádolta meg a beszállítót. Többek között gyártási dátumok meghamisítását és lejárt anyagok felhasználását rótták a cég terhére. A szakszervezet állítása szerint a vállalatot munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabálysértések miatt már hatósági ellenőrzés alá is vonták.

Az Airbus azt közölte, hogy a szakszervezet konkrét állításait nem tudja kommentálni.

