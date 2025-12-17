  • Megjelenítés
Súlyos gyártási hiba miatt kell vizsgálni Airbusokat: forgalomban lévő gépek is érintettek
Üzlet

Súlyos gyártási hiba miatt kell vizsgálni Airbusokat: forgalomban lévő gépek is érintettek

Portfolio
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) ellenőrzést rendelt el egyes Airbus A320-as repülőgépeken, és előírta a légitársaságoknak, hogy javítsák ki a törzsön talált, a szabványtól eltérő paneleket - írja a Bloomberg.

A szerdán kiadott irányelv szerint azoknak az üzemeltetőknek, amelyek potenciálisan nem megfelelő alkatrészekkel gyártott, az A320-as családba tartozó repülőgépeket vettek át, szemrevételezéses vizsgálatot és teljes panelvastagság-mérést kell elvégezniük minden érintett elemen.

A hatóság közlése szerint az egyik Airbus-beszállítónál a gyártás során minőségi problémát azonosítottak.

Emiatt az Airbusnak leszállított törzspanelek vastagsága eltérhet az előírt értékektől. Az EASA figyelmeztetése szerint ez a körülmény bizonyos javítási feltételek fennállása esetén veszélyeztetheti a repülőgép szerkezeti integritását.

A kifogásolt paneleket a Sofitec Aero SL gyártotta. Az Airbus korábban közölte, hogy közös intézkedési tervet dolgoztak ki a spanyol beszállítóval. Ennek részeként minőségbiztosítási és ellátásilánc-szakembereket küldtek a sevillai gyárba.

Még több Üzlet

Lefordultak az amerikai tőzsdék, esnek az egykori sztárpapírok

Oroszország és Európa között vacillál a világ egyik legnagyobb fegyvernagyhatalma

Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában

A beszállító áll a közelmúltbeli minőségellenőrzési problémák középpontjában, amelyek miatt az Airbus kénytelen volt csökkenteni 2025-ös szállítási célját. Összesen 628 repülőgépen találhatók olyan panelek, amelyek gyártási hiba miatt a kelleténél vastagabbak vagy vékonyabbak lehetnek. A gépek többsége még az Airbusnál van, de nagyjából

170 már forgalomban repül.

A Sofitec dolgozóit képviselő szakszervezet korábban szélesebb körű visszásságokkal vádolta meg a beszállítót. Többek között gyártási dátumok meghamisítását és lejárt anyagok felhasználását rótták a cég terhére. A szakszervezet állítása szerint a vállalatot munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabálysértések miatt már hatósági ellenőrzés alá is vonták.

Az Airbus azt közölte, hogy a szakszervezet konkrét állításait nem tudja kommentálni.

Kapcsolódó cikkünk

Ez a Boeing éve lesz? Hat év után először lenyomhatja az Airbust

Repedések lehetnek az ajtóknál - Kétezer Airbus vizsgálatát rendelték el

Fordulat a repülőgépgyártásban: javulás a Boeingnél, problémák az Airbusnál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility