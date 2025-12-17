  • Megjelenítés
Teljes mértékben védelmi cég lesz a Rheinmetall
Teljes mértékben védelmi cég lesz a Rheinmetall

A német Rheinmetall szerdán közölte, hogy megkezdi civil üzletágainak értékesítését, amelyeket azonnali hatállyal megszűnő tevékenységként sorol át, hogy a védelmi alaptevékenységére koncentrálhasson.

A vállalat tájékoztatása szerint az érintett üzletágak között van a Power Systems részleg is. Ezek értékesítése a Rheinmetall stratégiájának része, amely

a védelmi profil erősítésére és a portfólió egyszerűsítésére irányul.

A megszűnő tevékenységek miatt a cég mintegy 350 millió eurós, nem készpénzes értékvesztést számol el. A társaság hangsúlyozta, hogy ez az összeg nem érinti a cégcsoport folytatódó tevékenységeinek likviditását és eredményét.

A Rheinmetall ezzel párhuzamosan felfelé módosította idei előrejelzését. Az árbevétel várakozásai szerint 30–35 százalékkal nőhet az eddig jelzett 25–30 százalék helyett, a működési eredményszint pedig várhatóan 18,5–19 százalék lesz a korábban közölt 15,5 százalékkal szemben.

Az értékesítési szerződést, amelyről két ajánlattevővel folynak tárgyalások, 2026 első negyedévében tervezik aláírni. Armin Papperger vezérigazgató már májusban jelezte, hogy potenciális vevők keresték meg a vállalatot a civil üzletágak iránti érdeklődéssel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

