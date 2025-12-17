  • Megjelenítés
FONTOS Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat
Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam
Üzlet

Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam

Portfolio
A kínai MetaX Integrated Circuits részvényei közel 700 százalékot emelkedtek szerdai sanghaji tőzsdei bemutatkozásukon, miután a chipgyártó mintegy 600 millió dollárt vont be részvénykibocsátással - tudósított a Cnbc.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A vállalat papírjait 104,66 jüanos árfolyamon vezették be,

az árfolyam azonban az első kereskedési napon 835 jüan fölé ugrott.

A MetaX – a hónap elején szintén látványos rajtot vevő Moore Threadshez hasonlóan – mesterséges intelligencia alkalmazásához használt grafikus processzorokat fejleszt. A cég azon kínai chipgyártók egyre népesebb táborához tartozik, amelyek az amerikai technológiai exportkorlátozások nyomán igyekeznek csökkenteni Peking függőségét a külföldi félvezetőktől. Washington ugyanis megtiltotta az Nvidiának, hogy legfejlettebb MI-chipjeit Kínába értékesítse.

Az Enflame Technology és a Biren Technology mellett a MetaX is azért lépett tőzsdére, hogy megszerezze az Nvidia kivonulásával keletkező, dollármilliárdos GPU-kereslet egy részét. A kínai szabályozó hatóságok eközben a technológiai önállóság erősítése érdekében egyre több félvezetőipari kibocsátást engedélyeznek.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Vegyesen zárt Amerika

A 4iG védelmi ipari leányvállalata műholdak tömeggyártásába kezdene egy amerikai partnerrel

A Macquarie elemzője, Eugene Hsiao szerint a befektetői lelkesedés részben annak a várakozásnak szól, hogy Kína az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette önellátó félvezető-ökoszisztémát épít ki. Ehhez elengedhetetlenek a MetaXhez és a Moore Threadshez hasonló szereplők. A szakember hozzátette: bár a nemzeti szempontok is szerepet játszanak a döntésekben, a befektetési láz fő mozgatórugója továbbra is a vállalatok növekedési potenciálja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden
Váratlan fordulat: hirtelen felfüggesztették a britek és amerikaiak gigaegyezményét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility