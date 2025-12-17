Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A vállalat papírjait 104,66 jüanos árfolyamon vezették be,

az árfolyam azonban az első kereskedési napon 835 jüan fölé ugrott.

A MetaX – a hónap elején szintén látványos rajtot vevő Moore Threadshez hasonlóan – mesterséges intelligencia alkalmazásához használt grafikus processzorokat fejleszt. A cég azon kínai chipgyártók egyre népesebb táborához tartozik, amelyek az amerikai technológiai exportkorlátozások nyomán igyekeznek csökkenteni Peking függőségét a külföldi félvezetőktől. Washington ugyanis megtiltotta az Nvidiának, hogy legfejlettebb MI-chipjeit Kínába értékesítse.

Az Enflame Technology és a Biren Technology mellett a MetaX is azért lépett tőzsdére, hogy megszerezze az Nvidia kivonulásával keletkező, dollármilliárdos GPU-kereslet egy részét. A kínai szabályozó hatóságok eközben a technológiai önállóság erősítése érdekében egyre több félvezetőipari kibocsátást engedélyeznek.

A Macquarie elemzője, Eugene Hsiao szerint a befektetői lelkesedés részben annak a várakozásnak szól, hogy Kína az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette önellátó félvezető-ökoszisztémát épít ki. Ehhez elengedhetetlenek a MetaXhez és a Moore Threadshez hasonló szereplők. A szakember hozzátette: bár a nemzeti szempontok is szerepet játszanak a döntésekben, a befektetési láz fő mozgatórugója továbbra is a vállalatok növekedési potenciálja.

