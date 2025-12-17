  • Megjelenítés
Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot
A Warner Bros Discovery igazgatótanácsa szerdán elutasította a Paramount–Skydance 108,4 milliárd dolláros, ellenséges felvásárlási ajánlatát, "illuzórikusnak" minősítve a javaslatot, és azzal vádolva a stúdiót, hogy félrevezette a részvényeseket a finanszírozásról.

A Paramount és a Netflix hetek óta verseng a Warner Bros Discovery irányításáért. A célpont a vállalat film- és tévéstúdióit, az HBO Max streaming-szolgáltatást, valamint olyan értékes szellemi tulajdonokat foglal magában, mint a Harry Potter-franchise. Miután a Warner Bros a Netflix ajánlatát fogadta el, a Paramount ellenséges felvásárlási kísérlettel próbálta felülmúlni versenytársát.

A Warner Bros igazgatótanácsa levelében azt írta, hogy a Paramount folyamatosan félrevezette a részvényeseket, amikor azt állította: részvényenkénti, 30 dolláros készpénzes ajánlatát az Ellison család teljes mértékben garantálja. Az Ellison családot Larry Ellison, az Oracle milliárdos társalapítója vezeti. A testület szerint a garancia soha nem állt fenn, és az ajánlat számos jelentős kockázatot hordoz.

Az igazgatótanács ezzel szemben a Netflix részvényenként 27,75 dolláros, készpénzből és részvényből álló ajánlatát ítélte jobbnak.

Indoklásuk szerint ez kötelező érvényű megállapodás, nem igényel részvényfinanszírozást, és szilárd adósságvállalások támasztják alá.

A Paramount azzal érvel, hogy tisztán készpénzes ajánlata nagyobb védelmet nyújt a piaci ingadozásokkal szemben, mint a Netflix konstrukciója. Utóbbi értéke a streamingóriás részvényárfolyamának csökkenése miatt már mérséklődött is. David Ellison, a Paramount vezérigazgatója szerint javaslatuk "egyértelműen magasabb értéket és biztonságot kínál".

A Warner Bros igazgatótanácsa a Paramount hitelképességét is megkérdőjelezte. Rámutattak, hogy míg a Netflix befektetési besorolással és 400 milliárd dollárt meghaladó piaci értékkel rendelkezik, addig a Paramount piaci kapitalizációja mindössze 15 milliárd dollár. Hitelminősítése csak "egy fokozattal a bóvli felett" áll. Az egyesülés esetén a Paramount adósságrátája a működési bevétel 6,8-szorosára emelkedne, gyakorlatilag szabad cash flow nélkül.

A testület "ambiciózusnak" nevezte a Paramount tervét, amely 9 milliárd dollárnyi szinergiát céloz meg a két stúdió összeolvasztásával. Hozzátették, hogy ez újabb tömeges elbocsátásokhoz vezetne, ami szerintük "gyengébbé tenné Hollywoodot, nem erősebbé".

A felvásárlási ajánlatokról szóló részvényesi szavazás időpontját egyelőre nem tűzték ki, de várhatóan tavasszal vagy kora nyáron kerül rá sor.

A Warner Bros árfolyama 1,8 százalékos mínuszban áll ma.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

