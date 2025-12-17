  • Megjelenítés
Újabb gigabit-pályázatokat nyert a Magyar Telekom
Üzlet

Újabb gigabit-pályázatokat nyert a Magyar Telekom

A Magyar Telekom bejelentette, hogy a Gigabit Magyarország Program keretében további 12 járásban nyert optikai hálózatfejlesztési pályázatot, amellyel több mint 6,82 milliárd forint támogatási forráshoz jut.

A társaság szerint ez a mostani kör mintegy 38 ezer, jelenleg optikai lefedettséggel nem rendelkező végpontnál teheti lehetővé a gigabit-képes vezetékes hálózat kiépítését.

A közlemény felidézi: a Magyar Állam 2025 júliusában hirdetett pályázatot olyan területek optikai fejlesztésére, ahol még nincs ilyen hálózat; a cél Budapest kivételével a 174 járás optikával ellátatlan, nagyságrendileg 600 ezer igényhelyének lefedése uniós társfinanszírozással.

A Magyar Telekom a két pályázati szakasz összesített eredményeként 41 járásban valósíthat meg optikai hálózatfejlesztést, több mint 118 ezer igényhelyet érintve.

Ehhez összesen 20,32 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a tervek szerint 2028 végéig.

