Újranyitja az egyik ingyenpénzes programját a kormány, önerő sem szükséges

A kormány a nagy érdeklődésre való tekintettel, újra elérhetővé teszi a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázatot a Demján Sándor Program keretein belül, amely a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit - közölte az NGM.

A pályázat

1,1 milliárd forintos keretösszeggel indul, 600–800 hazai vállalkozás juthat digitális megoldásokhoz, akik a program 1. ütemében nem részesültek támogatásban.

A pályázati forrás igénybevételéhez

önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

A programra minden olyan magyarországi székhelyű, köztartozásmentes mikro- vagy kisvállalkozás – beleértve az egyéni vállalkozókat is – jelentkezhet, amely még nem rendelkezik honlappal, vagy meglévő webes felülete elavult. A támogatás összege vállalkozásonként bruttó 400 ezer forinttól bruttó 2 millió forintig terjedhet.

Az MI-alapú megoldások lehetővé teszik többek között automatizált ügyfélszolgálati chatrobotok alkalmazását, személyre szabott ajánlórendszerek, online időpontfoglalók működtetését és professzionális marketingtartalmak gyors, költséghatékony gyártást is.

„Az első ütemben 6000 vállalkozás kapott új, modern webes megjelenést. Most a mesterséges intelligencia alapú megoldások bevonásával még nagyobb fejlődési lehetőséget kínálunk a hazai KKV-szektornak" – emelte ki Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

A szolgáltatók pályázataikat 2025. december 17. és 2026. január 30. között nyújthatják be. A mikro- és kisvállalkozások számára az előregisztráció 2025. december 17-én indul, míg a pályázatok benyújtására 2026. február 3-tól nyílik lehetőség. A program lebonyolítója változatlanul a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft., a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézménye.

Címlapkép forrása: Shutterstock