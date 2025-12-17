  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a tech óriásnál: kulcsfigura távozik, átszervezés jön az MI-fejlesztésben
Üzlet

Váratlan fordulat a tech óriásnál: kulcsfigura távozik, átszervezés jön az MI-fejlesztésben

Portfolio
Az Amazon mesterséges általános intelligenciáért felelős egységének vezetője, Rohit Prasad az év végén távozik a vállalattól, miközben a cég átszervezi MI-fejlesztési részlegeit - jelentette a Cnbc.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az Amazon megerősítette, hogy Rohit Prasad, a vállalat mesterséges általános intelligenciáért (AGI) felelős egységének vezetője az év végén elhagyja a céget.

Andy Jassy vezérigazgató egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy

a vállalat átszervezi az AGI-részleget.

Az egység egy nagyobb divízió része lesz, amely magába foglalja a chipfejlesztési és kvantumszámítástechnikai csapatokat is. Az új szervezeti egységet Peter DeSantis irányítja majd. DeSantis 27 éve dolgozik az Amazonnál, jelenleg a felhőszolgáltatási részleg alelnökeként.

Még több Üzlet

Lefordultak az amerikai tőzsdék, esnek az egykori sztárpapírok

Újabb fordulat Hollywood legnagyobb felvásárlási háborújában: kikosarazták a Paramountot

Fontos változás jön az Oscar-díjátadónál

Jassy szerint az AI-csapatok átszervezésére azért van szükség, mert a vállalat úgy látja, fordulóponthoz érkeztek a technológia fejlesztésében. Az Amazon Nova néven saját alapmodelleket fejleszt, miközben az OpenAI-jal, a Google-lal és az Anthropic-kal versenyez. Emellett Trainium néven saját MI-chipeket is gyárt, amelyekkel az Nvidiának kíván konkurenciát teremteni.

DeSantis közvetlenül a vezérigazgatónak jelent majd. A vállalat egyúttal Pieter Abbeelt nevezte ki az AGI-csoporton belüli élvonalbeli modellek kutatásának vezetésére. Abbeel 2024-ben csatlakozott az Amazonhoz, miután a cég felvásárolta a Covariant robotikai startupot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility