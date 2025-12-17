Váratlan fordulat a tech óriásnál: kulcsfigura távozik, átszervezés jön az MI-fejlesztésben

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az Amazon megerősítette, hogy Rohit Prasad, a vállalat mesterséges általános intelligenciáért (AGI) felelős egységének vezetője az év végén elhagyja a céget.

Andy Jassy vezérigazgató egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy

a vállalat átszervezi az AGI-részleget.

Az egység egy nagyobb divízió része lesz, amely magába foglalja a chipfejlesztési és kvantumszámítástechnikai csapatokat is. Az új szervezeti egységet Peter DeSantis irányítja majd. DeSantis 27 éve dolgozik az Amazonnál, jelenleg a felhőszolgáltatási részleg alelnökeként.

Jassy szerint az AI-csapatok átszervezésére azért van szükség, mert a vállalat úgy látja, fordulóponthoz érkeztek a technológia fejlesztésében. Az Amazon Nova néven saját alapmodelleket fejleszt, miközben az OpenAI-jal, a Google-lal és az Anthropic-kal versenyez. Emellett Trainium néven saját MI-chipeket is gyárt, amelyekkel az Nvidiának kíván konkurenciát teremteni.

DeSantis közvetlenül a vezérigazgatónak jelent majd. A vállalat egyúttal Pieter Abbeelt nevezte ki az AGI-csoporton belüli élvonalbeli modellek kutatásának vezetésére. Abbeel 2024-ben csatlakozott az Amazonhoz, miután a cég felvásárolta a Covariant robotikai startupot.

