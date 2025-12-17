Váratlan pálfordulás: London visszakozik a Brexit egyik szimbolikus döntésétől

Nagy-Britannia újból csatlakozik az Európai Unió Erasmus-programjához, amelyből a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) után kilépett.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság kormányforrásokat idéző szerdai beszámolója szerint

a brit diákok a megállapodás alapján 2027 januárjától vehetnek részt ismét az EU oktatási és szakképzési csereprogramjában.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd az uniós tagság megszűnése utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártával, 2020 decemberében az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett, emellett felmondta részvételét az Erasmus-programban is. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-állampolgárok megkötések nélküli nagy-britanniai letelepedésének, munkavállalásának és tanulásának jogát -, amelyek ezekhez az integrációs és oktatási szerveződésekhez elválaszthatatlanul kötődnek.

Boris Johnson akkori miniszterelnök az Erasmus-program helyett létrehozta a hasonló funkciójú, de brit finanszírozású, jelenleg is működő Turing-programot, amelyet a modern számítástudomány és a mesterséges intelligencia koncepciójának megalapozójaként tisztelt Alan Turing brit matematikusról neveztek el.

Az Erasmus-program keretében 2020-ban - az utolsó olyan teljes évben, amikor Nagy-Britannia még részese volt az uniós oktatási csereprogramnak - 9900 brit diák folytathatott tanulmányokat a programban részes többi országban, ezekből az országokból pedig több mint 16 ezren érkeztek brit oktatási és szakképzési intézményekbe.

A Turing-program a brit kormány tájékoztatása szerint több szempontból előnyösebb, mint az Erasmus, az ismertetésére létrehozott kormányzati portál szerint ez a kezdeményezés globális kiterjedésű, vagyis a világ összes országa jogosult részvételi megállapodást kötni Londonnal, az Erasmus viszont jórészt csak az EU-országokra összpontosul.

Az Erasmus újbóli nagy-britanniai meghonosításáról szerdán nyilvánosságra hozott előzetes tájékoztatás egyelőre nem tért ki arra, hogy mi lesz a jövőben a Turing-programmal.

Tim Bradshaw, a legtekintélyesebb brit egyetemeket összefogó Russell Group vezérigazgatója szerdai nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy

elragadtatással nyugtázza Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Erasmushoz, mert szavai szerint a program fantasztikus lehetőségeket teremt a brit diákoknak és a felnőttoktatás résztvevőinek.

Bradshaw szerint emellett az EU-ból érkező hallgatók is újból "hatalmas mértékben hozzájárulhatnak" a brit egyetemek tevékenységéhez.

Címlapkép forrása: Shutterstock