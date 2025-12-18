  • Megjelenítés
Bérstop jön az autóipari gigavállalatnál, amely Magyarországon is jelen van
Üzlet

Bérstop jön az autóipari gigavállalatnál, amely Magyarországon is jelen van

Portfolio
A Volkswagen-csoport 2026-ra kiterjedő bérbefagyasztást vezet be a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozóknál: nem lesz általános béremelés, és elmaradnak a magasabb bérsávokba sorolások is. A döntés több németországi üzemben komoly belső feszültséget váltott ki, a dolgozók egy része attól tart, hogy tartóssá válik a bérnyomás – számolt be a Handelsblatt. A cégcsoport az Audi révén Magyarországon is jelen van, de a lépés egyelőre nem érinti a győri üzemet.

A lépés a bérrendszer átfogó reformjához kapcsolódik, amelyről a cég és a IG Metall tavaly decemberben, az úgynevezett „karácsonyi kompromisszum” részeként állapodott meg. A mintegy harmincéves struktúra felülvizsgálatát célzó hivatalos tárgyalások 2025 novemberében indultak el a tervezettnél korábban, és a vállalat már ekkor jelezte:

az átmenet idejére, 2026 egészére bérbefagyasztásra van szükség az egységes, átlátható átsorolás érdekében.

A cél egy új, egységes értékelési és besorolási rendszer bevezetése 2027. január 1-jével. Ennek érdekében a jelenlegi, rendkívül összetett tarifarendszert – 167 munkaköri leírással és mintegy hatezer munkarendszerrel – egyszerűsítenék. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás során a meglévő dolgozók nem számíthatnak nominális bércsökkentésre, miközben hivatalosan felvételi stop van érvényben.

A reform egyben költségcsökkentési célt is szolgál: a Volkswagen és az IG Metall közlése szerint hosszabb távon hat százalékkal mérsékelnék a kollektív bértömeget, elsősorban az új belépők feltételein keresztül.

Még több Üzlet

Kijött a hét egyik legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Hiánypótló piacfelmérés érkezett: kiderült, mennyibe kerül ma egy energiatároló, és megéri-e beruházni

Magyarországra jön a kedvelt sportruházati márka

Ez a megközelítés igyekszik elkerülni a közvetlen bérvágásokat, ugyanakkor érzékelhetően rontja a jövőbeni kereseti pályákat.

A dolgozói vitákat tovább élezi, hogy a bérbefagyasztás nem vonatkozik a vezetői állományra, és az ő javadalmazási rendszerüket nem alakítják át. Ugyanakkor a menedzsment sem marad érintetlen: Németországban mintegy négyezer vezető bónusza csökken, éves jövedelmük átlagosan nyolc százalékkal mérséklődik, a felsőbb tarifaszinteken a prémiumarányt visszavágták, az igazgatótanács tagjai pedig 2025–2026-ban egyenként 11 százalékkal kevesebb készpénzes juttatást kapnak, miközben a változó elemek a gyenge eredmények miatt teljes egészében veszélybe kerültek.

A vállalatcsoport ugyan Magyarországon is jelen van – a Volkswagen-csoporthoz tartozó Audi a győri gyár révén meghatározó foglalkoztató és ipari szereplő – de a bérbefagyasztás a mostani közlés szerint csak a német dolgozókat érinti.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Kiderült, mi okozta a tüzet a Mol Dunai Finomítójában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility