Bérstop jön az autóipari gigavállalatnál, amely Magyarországon is jelen van

A lépés a bérrendszer átfogó reformjához kapcsolódik, amelyről a cég és a IG Metall tavaly decemberben, az úgynevezett „karácsonyi kompromisszum” részeként állapodott meg. A mintegy harmincéves struktúra felülvizsgálatát célzó hivatalos tárgyalások 2025 novemberében indultak el a tervezettnél korábban, és a vállalat már ekkor jelezte:

az átmenet idejére, 2026 egészére bérbefagyasztásra van szükség az egységes, átlátható átsorolás érdekében.

A cél egy új, egységes értékelési és besorolási rendszer bevezetése 2027. január 1-jével. Ennek érdekében a jelenlegi, rendkívül összetett tarifarendszert – 167 munkaköri leírással és mintegy hatezer munkarendszerrel – egyszerűsítenék. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás során a meglévő dolgozók nem számíthatnak nominális bércsökkentésre, miközben hivatalosan felvételi stop van érvényben.

A reform egyben költségcsökkentési célt is szolgál: a Volkswagen és az IG Metall közlése szerint hosszabb távon hat százalékkal mérsékelnék a kollektív bértömeget, elsősorban az új belépők feltételein keresztül.

Ez a megközelítés igyekszik elkerülni a közvetlen bérvágásokat, ugyanakkor érzékelhetően rontja a jövőbeni kereseti pályákat.

A dolgozói vitákat tovább élezi, hogy a bérbefagyasztás nem vonatkozik a vezetői állományra, és az ő javadalmazási rendszerüket nem alakítják át. Ugyanakkor a menedzsment sem marad érintetlen: Németországban mintegy négyezer vezető bónusza csökken, éves jövedelmük átlagosan nyolc százalékkal mérséklődik, a felsőbb tarifaszinteken a prémiumarányt visszavágták, az igazgatótanács tagjai pedig 2025–2026-ban egyenként 11 százalékkal kevesebb készpénzes juttatást kapnak, miközben a változó elemek a gyenge eredmények miatt teljes egészében veszélybe kerültek.

A vállalatcsoport ugyan Magyarországon is jelen van – a Volkswagen-csoporthoz tartozó Audi a győri gyár révén meghatározó foglalkoztató és ipari szereplő – de a bérbefagyasztás a mostani közlés szerint csak a német dolgozókat érinti.