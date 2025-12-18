Elszabadultak a költségek: csillagászati összegbe kerül az új európai atomerőmű-program

Felfelé módosította a hat tervezett EPR2 atomerőmű-reaktor költségbecslését az EDF francia állami áramszolgáltató:
a legfrissebb számítások szerint a beruházás összköltsége eléri a 72,8 milliárd eurót 2020-as árakon, ami nagyjából 83 milliárd eurónak felel meg 2025-ös értéken.
A döntést az EDF igazgatótanácsa csütörtökön hagyta jóvá, több forrás megerősítése szerint – számolt be a Les Echos.
Az új becslés közel 5 milliárd eurós növekedést jelent a két évvel ezelőtti számokhoz képest, amikor még 67,4 milliárd euróra tették a projekt költségét.
Ez az összeg már akkor is jelentősen meghaladta a 2021-ben nyilvánosságra hozott, 51,7 milliárd eurós első becslést.
A mostani emelés az inflációtól megtisztított, finanszírozási költségeket nem tartalmazó érték, így a tényleges végösszeg ennél magasabb is lehet.
Az EDF vezetése hangsúlyozza: a 72,8 milliárd euró egy felső plafon, amely tartalmaz tartalékokat az előre nem látható műszaki és szervezési kockázatok kezelésére. A vállalat szerint az egész nukleáris iparágra kiterjedő egyszerűsítési és „iparosítási” lépések révén elkerülhetők a korábbi projektek – mindenekelőtt a Flamanville-i atomerőmű – súlyos csúszásai és költségrobbanásai.
A francia számvevőszék korábban élesen bírálta az atomerőmű-projektek költségkontrollját, és a Flamanville-i erőmű példáján keresztül arra figyelmeztetett, hogy a finanszírozási költségekkel együtt a teljes számla akár 100 milliárd euró fölé is emelkedhet. A Flamanville-i blokk végül 12 év késéssel és az eredeti tervekhez képest többszörös költséggel készült el, ami máig erősen meghatározza a politikai és szakmai megítélést.
Az EDF 2026-tól felgyorsítaná az előkészítő munkákat:
jövőre 2,7 milliárd eurót fordítana tanulmányokra és terepi előkészítésre, szemben az idei 1,1 milliárdos kerettel.
A beruházás első helyszíne a penly-i atomerőmű lehet, ezt követné Gravelines és Bugey. Az első EPR2 reaktor üzembe helyezését jelenleg 2038-ra várják, ami már most két évvel későbbi időpont, mint a korábbi tervek.
A finanszírozás kulcskérdés marad: a francia állam kedvezményes, részben kamatmentes közpénzügyi hitellel támogatná a projektet, miközben az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia az állami támogatási konstrukciót. A célár a termelt áramra 100 euró megawattóránként 40 éven át, ami jóval magasabb a jelenlegi nagykereskedelmi áraknál, és versenyképességi vitákat vált ki, különösen az olcsóbb dél-koreai nukleáris projektek fényében.
