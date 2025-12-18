Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve

Az uniós tervek szerint a gyártóknak 2035 után sem kell teljesen nullára csökkenteniük a járműveikhez köthető kibocsátást: a 2021-es szint tíz százalékát továbbra is elengedik. Ez azt jelenti, hogy benzinmotoros és hibrid modelleket is forgalmazhatnak. A könnyítés ára azonban magas:

a fennmaradó kibocsátást alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, illetve fenntartható üzemanyagok széles körű használatával kell ellensúlyozniuk.

A német autóipari lobbi, a VDA elnöke, Hildegard Müller katasztrofálisnak nevezte a brüsszeli csomagot. Szerinte ami első ránézésre technológiai nyitottságnak tűnik, annyi gyakorlati akadállyal jár, hogy végül hatástalan maradhat. A Jeepet, Fiatot és Peugeot-t is gyártó Stellantis közleményben jelezte:

a javaslatok jelenlegi formájukban nem teszik lehetővé valóban megfizethető járművek előállítását.

Matthias Schmidt autóipari elemző arra figyelmeztet, hogy a benzines autók ára a zöldacél és a megújuló üzemanyagok többletköltségei miatt a svájci luxusórák szintjéhez közelíthet. A francia autóipari szövetség visszafogottabban reagált: álláspontjuk szerint a csomag ugyan nem tökéletes, de kezdeti válasznak tekinthető az európai autóipart érő egyre erősebb versenynyomásra.

A tagállamok között mély véleménykülönbségek alakultak ki. Az utolsó pillanatig folyt a vita arról, hogy 2035 után is forgalomban maradhassanak-e a hagyományos motorral szerelt autók, illetve milyen kötelező villamosítási célokat írjanak elő a vállalati flották számára. Németország esetében eredetileg százszázalékos elektromosítási célt szabtak volna, ezt a tárgyalások során végül 95 százalékra enyhítették.

Az E-Mobility Europe szakszövetség főtitkára úgy számol, hogy az új szabályok mellett a konnektoros hibridek és más benzines járművek az európai újautó-eladások több mint egynegyedét is kitehetik. Úgy véli, a hibridek és a nem kellően skálázható bioüzemanyagok előtt újranyíló ajtó lelassíthatja Európát a rendkívül kiélezett globális versenyben. Uniós tisztviselők ezzel szemben kulcsfontosságúnak tartják a vállalati flottákra vonatkozó előírásokat, mert ezek révén gyorsabban kerülhetnek elektromos autók a használtpiacra, ahol az uniós polgárok nagyjából nyolcvan százaléka vásárol járművet. A lízingcégek európai szövetsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a finanszírozási lehetőségek szűkítése és az ösztönzők hiánya tovább ronthatja a gyártók versenypozícióit.

