Forradalmi változás jöhet a fogyókúrában: egyetlen tabletta kiválthatja az injekciókat

Az Eli Lilly közlése szerint új, szájon át szedhető fogyókúrás tablettája hatékonyan segített fenntartani a testsúlycsökkenést azoknál a betegeknél, akik injekciós GLP-1-kezelésről váltottak át a készítményre, ami kényelmesebb alternatívát kínálhat az elhízás kezelésében - írja a Reuters.

Az Eli Lilly tájékoztatása alapján a vállalat új, szájon át alkalmazható testsúlycsökkentő gyógyszere sikeresen megőrizte a korábban elért fogyást azoknál a pácienseknél, akik az injekciós GLP-1-terápiát erre a készítményre cserélték. A fejlesztés így egy egyszerűbben használható, a mindennapokban könnyebben elfogadható megoldást jelenthet az elhízás hosszú távú kezelésében.

A tabletta formátumú fogyókúrás gyógyszerrel a Lilly tovább erősítheti előnyét fő riválisával, a Novo Nordiskkal szemben azon a piacon, ahol hamarosan több új versenytárs is megjelenhet. Mindkét vállalat az amerikai gyógyszerhatóság döntésére vár: a Novo szájon át szedhető Wegovy-járól december végén, a Lilly orforglipron-készítményéről pedig várhatóan a jövő év elején születhet határozat.

A késői fázisú klinikai vizsgálatban azok a betegek, akik 72 héten át kaptak Wegovy- vagy Zepbound-injekciót, majd 52 héten keresztül szedték az orforglipront, szignifikánsan jobban meg tudták tartani elért testsúlyukat, mint a placebót kapó páciensek. A Wegovy-ról tablettára váltók esetében a testtömeg átlagosan mindössze 0,9 kilogrammal, a Zepbound-ról váltóknál pedig 5 kilogrammal tért el a korábban elért eredménytől.

A Bernstein elemzői szerint a 80–95 százalékos súlymegtartás kimondottan jól mutat majd a marketinganyagokban, és alátámasztja, hogy az orforglipron ígéretes választás lehet a kezelés fenntartó szakaszában.

A leggyakoribb mellékhatások enyhe vagy mérsékelt gyomor-bélrendszeri tünetek voltak, összhangban a korábbi vizsgálatok tapasztalataival.

Egy másik, szintén késői fázisú vizsgálatban

a Lilly tablettája átlagosan 12,4 százalékos testsúlycsökkenést eredményezett, míg a Novo készítménye 16,6 százalékos fogyást hozott.

A Lilly novemberben gyorsított elbírálási jogosultságot kapott az Egyesült Államok gyógyszerhatóságától, egy a Donald Trump-kormányzattal kötött megállapodás részeként. Ennek keretében a vállalat csökkentette fogyókúrás készítményeinek árát az állami programok, valamint a készpénzzel fizető betegek számára. Amennyiben az új, felgyorsított ütemtervet véglegesen jóváhagyják, a hatóság akár már március 28-án dönthet az orforglipron engedélyezéséről.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock