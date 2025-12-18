Kiderült, melyik amerikai cég lehet a befutó az MVM kis reaktoros terveinél

Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója bejelentette, hogy megállapodást írtak alá a Holtec Internationallel a vállalat saját fejlesztésű, SMR-300 típusú kis moduláris reaktorának (SMR) magyarországi alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára. A lépés egy korábban körvonalazódó amerikai–magyar nukleáris együttműködés első konkrét eleme lehet.

A Holtec International-lel tegnap aláírt megállapodásunk lehetőséget ad a Holtec SMR-300 kis moduláris reaktor hazai vizsgálatára

- olvasható Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatójának közleményében.

Hozzáteszi: "felmérjük, hogy hogyan illeszthető a technológia Magyarország energiarendszerébe, hogyan kapcsolódik az MVM és a magyar nukleáris szakma kompetenciáihoz és milyen előnyöket kínál, milyen pénzügyi feltételek mellett ez a megoldás."

A november 7-én megtartott amerikai-magyar csúcson jelentették be előszőr, hogy Magyarország olyan nukleáris alkura készül az Egyesült Államokkal, amely alapjaiban rajzolhatja át az ország energiatérképét. A felek egy szóbeli megállapodás keretében amerikai fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR-ek) magyarországi telepítéséről egyeztek meg. A beruházás becsült értéke 10-20 milliárd dollár, ami legfeljebb tíz reaktor létesítésére nyújthat fedezetet.

Korábbi rövid elemzésünkben ugyanakkor arra is rámutattunk, hogy ilyen darabszámú SMR-telepítés Magyarországon nehezen elképzelhető abban az esetben, ha a Paks II. projekt, valamint a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása is megvalósul.

Novemberben még az volt a várakozás, hogy a General Electric (GE) technológiáját honosítják meg Magyarországon, amelyből már épül egy demonstrációs erőmű a kanadai Ontarióban. Ez nem kizárt továbbra sem, Amerikában 5-6 SMR fejlesztésre irányuló projekt is zajlik egyszerre.

Azonban a mostani bejelentés alapján az első befutó a Holtec International vállalat

SMR-300 típusú moduláris reaktora lehet.

Mit tud?

A Holtec által fejlesztett SMR-300 egy kis moduláris atomerőmű-koncepció, amelynek egyetlen egység nagyjából 300 megawatt villamos teljesítmény leadására képes, ami egy közepes méretű gázerőmű blokkjának felel meg.

A koncepció lényege nem egy teljesen új nukleáris technológia bevezetése, hanem a jól ismert, hagyományos atomerőművi megoldások egyszerűbb, kisebb és sorozatgyártásra alkalmas formába öntése. A Holtec honlapján megtalálható információk alapján az általuk fejlesztett SMR egyik legfontosabb jellemzője, hogy a biztonságát nagyrészt passzív megoldásokra alapozza, vagyis vészhelyzetben hosszabb ideig is képes emberi beavatkozás nélkül biztonságos állapotban maradni. Ez az egyik oka annak, hogy a vállalat szerint az ilyen típusú reaktorok társadalmi és szabályozói szempontból is könnyebben elfogadhatók lehetnek, mint a klasszikus nagy atomerőművek.

Azt is hangsúlyozzák, hogy az SMR-300 kevésbé hely- és vízigényes, mint a hagyományos nukleáris blokkok, ami elvileg több lehetséges telepítési helyszínt nyithat meg, különösen olyan térségekben, ahol a hűtővíz-ellátás korlátozott. A moduláris kialakítás miatt nem szükséges egyszerre több ezer megawattnyi kapacitásról dönteni: az erőművek egyes blokkjai fokozatosan is kiépíthetők, a kereslethez és a hálózati igényekhez igazodva.

A projekt azonban még messze van a valós üzemtől,

jelenleg tervezési és engedélyezési fázisban van.

A Holtec tervei szerint az első SMR-300 egységek az Egyesült Államokban, a Michigan állambeli Palisades telephelyen valósulhatnak meg. Az amerikai kormány energiapolitikai programjai keretében a projekt jelentős állami támogatást is kapott, amelynek célja, hogy az első ilyen típusú erőművek megépüljenek, és később más országokban is mintaként szolgáljanak. A vállalat jelenlegi kommunikációja alapján az első egységek a 2030-as évek elején léphetnek üzembe, bár ez nagymértékben függ az engedélyezési folyamatok ütemétől.

Címlapkép forrása: Holtec International Linkedin