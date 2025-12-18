Kiderült, melyik amerikai cég lehet a befutó az MVM kis reaktoros terveinél

A Holtec International-lel tegnap aláírt megállapodásunk lehetőséget ad a Holtec SMR-300 kis moduláris reaktor hazai vizsgálatára
- olvasható Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatójának közleményében.
Hozzáteszi: "felmérjük, hogy hogyan illeszthető a technológia Magyarország energiarendszerébe, hogyan kapcsolódik az MVM és a magyar nukleáris szakma kompetenciáihoz és milyen előnyöket kínál, milyen pénzügyi feltételek mellett ez a megoldás."
A november 7-én megtartott amerikai-magyar csúcson jelentették be előszőr, hogy Magyarország olyan nukleáris alkura készül az Egyesült Államokkal, amely alapjaiban rajzolhatja át az ország energiatérképét. A felek egy szóbeli megállapodás keretében amerikai fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR-ek) magyarországi telepítéséről egyeztek meg. A beruházás becsült értéke 10-20 milliárd dollár, ami legfeljebb tíz reaktor létesítésére nyújthat fedezetet.
Korábbi rövid elemzésünkben ugyanakkor arra is rámutattunk, hogy ilyen darabszámú SMR-telepítés Magyarországon nehezen elképzelhető abban az esetben, ha a Paks II. projekt, valamint a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása is megvalósul.
Novemberben még az volt a várakozás, hogy a General Electric (GE) technológiáját honosítják meg Magyarországon, amelyből már épül egy demonstrációs erőmű a kanadai Ontarióban. Ez nem kizárt továbbra sem, Amerikában 5-6 SMR fejlesztésre irányuló projekt is zajlik egyszerre.
Azonban a mostani bejelentés alapján az első befutó a Holtec International vállalat
SMR-300 típusú moduláris reaktora lehet.
Mit tud?
A Holtec által fejlesztett SMR-300 egy kis moduláris atomerőmű-koncepció, amelynek egyetlen egység nagyjából 300 megawatt villamos teljesítmény leadására képes, ami egy közepes méretű gázerőmű blokkjának felel meg.
A koncepció lényege nem egy teljesen új nukleáris technológia bevezetése, hanem a jól ismert, hagyományos atomerőművi megoldások egyszerűbb, kisebb és sorozatgyártásra alkalmas formába öntése. A Holtec honlapján megtalálható információk alapján az általuk fejlesztett SMR egyik legfontosabb jellemzője, hogy a biztonságát nagyrészt passzív megoldásokra alapozza, vagyis vészhelyzetben hosszabb ideig is képes emberi beavatkozás nélkül biztonságos állapotban maradni. Ez az egyik oka annak, hogy a vállalat szerint az ilyen típusú reaktorok társadalmi és szabályozói szempontból is könnyebben elfogadhatók lehetnek, mint a klasszikus nagy atomerőművek.
Azt is hangsúlyozzák, hogy az SMR-300 kevésbé hely- és vízigényes, mint a hagyományos nukleáris blokkok, ami elvileg több lehetséges telepítési helyszínt nyithat meg, különösen olyan térségekben, ahol a hűtővíz-ellátás korlátozott. A moduláris kialakítás miatt nem szükséges egyszerre több ezer megawattnyi kapacitásról dönteni: az erőművek egyes blokkjai fokozatosan is kiépíthetők, a kereslethez és a hálózati igényekhez igazodva.
A projekt azonban még messze van a valós üzemtől,
jelenleg tervezési és engedélyezési fázisban van.
A Holtec tervei szerint az első SMR-300 egységek az Egyesült Államokban, a Michigan állambeli Palisades telephelyen valósulhatnak meg. Az amerikai kormány energiapolitikai programjai keretében a projekt jelentős állami támogatást is kapott, amelynek célja, hogy az első ilyen típusú erőművek megépüljenek, és később más országokban is mintaként szolgáljanak. A vállalat jelenlegi kommunikációja alapján az első egységek a 2030-as évek elején léphetnek üzembe, bár ez nagymértékben függ az engedélyezési folyamatok ütemétől.
Címlapkép forrása: Holtec International Linkedin
Orosz hírszerzés: összeomlott az ukrán katonák morálja, súlyos botrány áll a háttérben
Komoly problémákat fedeztek fel.
Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve
Túl sok a feltétel.
Figyelmeztetés érkezett: több magyar nagyvárosban is veszélyes a levegő minősége
Több megyeszékhely is érintett.
Könnyítések jönnek az ESG-jelentésekben - Mutatjuk a legfontosabb változásokat
Lezárultak az omnibusz csomaghoz kapcsolódó egyeztetések.
Nestlé-vezér: Jobb lenne kiszámíthatóbb működési környezet
Mi lesz a költségcsökkentéssel a magyar leányvállalatnál?
MNB: sokkal alacsonyabb lesz az infláció jövőre
Sajtótájékoztatót tartott a jegybank.
Már most két számjegyű nyerőben vannak az MBH Bank új részvénybefektetői
Elindult a kereskedés a banktól vásárolt 22,6 millió részvénnyel.
Áresés jön a hazai benzinkutakon
Van rá ok.
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.