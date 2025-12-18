Kijött a hét egyik legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Az amerikai inflációs adat közlését követően hirtelen felpattantak a határidős részvényindexek: a Nasdaq 1,4 százalékos pluszban nyithat, az S&P 500 eközben 0,7 százalékkal, a Dow pedig 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.

A várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára.