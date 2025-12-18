Kijött a hét egyik legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Izgalmas listára került fel az OTP
A Bloomberg Intelligence elemzői több ezer céget követnek az iparágak teljes spektrumában, a tech szektortól az autóiparon át a pénzügyekig és az élelmiszeriparig. Ezek közül most 50 olyat emeltek ki, amelyeket szerintük különösen érdemes figyelni 2026-ban. A listára felkerült az OTP is.
Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!
Ma tartotta az év utolsó kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsa, amelyet a Fed és a Bank of England kamatcsökkentései vezettek fel. A piacok konszenzusos várakozásával összhangban nem változott a betéti ráta mértéke, maradt továbbra is 2 százalék. Christine Lagarde elnök döntést követő sajtótájékoztatója ugyanakkor tartogathat meglepetéseket, így a piaci szereplők is inkább erre fókuszálhatnak.
Emelkedik az arany is
A részvénypiaci hangulat javulásával párhuzamosan a nemesfémekek is egy polccal feljebb tették a befektetők, az arany jelenleg stagnál a korábbi fél százalékos eséshez képest.
Pattannak a határidős indexek
Az amerikai inflációs adat közlését követően hirtelen felpattantak a határidős részvényindexek: a Nasdaq 1,4 százalékos pluszban nyithat, az S&P 500 eközben 0,7 százalékkal, a Dow pedig 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
A várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára.
Forradalmi változás jöhet a fogyókúrában: egyetlen tabletta kiválthatja az injekciókat
Az Eli Lilly közlése szerint új, szájon át szedhető fogyókúrás tablettája hatékonyan segített fenntartani a testsúlycsökkenést azoknál a betegeknél, akik injekciós GLP-1-kezelésről váltottak át a készítményre, ami kényelmesebb alternatívát kínálhat az elhízás kezelésében - írja a Reuters.
Bezuhant az amerikai infláció
Nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, miközben a reálgazdasági adatok stabilnak tűnnek. Ez a vártnál kedvezőbb helyzet a jegybank szampomtjábóé.
Kifogyóban a világ egyik legfontosabb nyersanyaga – ijesztő előrejelzés érkezett
Történelmi csúcsra emelkedett a réz ára: tonnánként 11 952 dollárig szökött fel a jegyzés, amit a kínálati zavarok, a bányászati kiesések és az amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak hajtanak, írja a CNBC.
Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve
Brüsszel enyhítené a 2035-re tervezett, belső égésű motorokra vonatkozó tilalmat, ám az autógyártók szerint a könnyítés annyi feltétellel jár, hogy a gyakorlatban alig jelent valódi segítséget - közölte a Financial Times.
Már most két számjegyű nyerőben vannak az MBH Bank új részvénybefektetői
Mától lehet kereskedni az MBH Bank nyilvánosan értékesített saját részvényeivel. Jelenleg 3300 forint környékén mozog a társaság részvényárfolyama, ami bár az elmúlt hónapokban (kis likviditás mellett) kialakult sávnál jelentősen alacsonyabb, a bank új lakossági tulajdonosai számára szép rövid távú hozamot jelent.
Gigantikus adatközpont-üzlet bukott meg az utolsó pillanatban
Az Oracle részvényei szerdán mintegy 5 százalékkal estek, miután a Financial Times arról írt, hogy meghiúsultak a Blue Owl Capitallal folytatott tárgyalások egy 10 milliárd dolláros, Michigan állambeli adatközpont finanszírozásáról. A felhőszolgáltató később cáfolta, hogy a projekt veszélybe került volna - számolt be a CNBC.
Több mint 34 ezer saját részvényt vett az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy 2025. december 17-én a Budapesti Értéktőzsdén 34 132 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 34 371 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP tulajdonában lévő saját részvények állománya 14 389 925 darabra változott. A saját részvény állomány 5,14%.
Keresik az irányt az európai tőzsdék
Egyelőre nincsenek heves elmozdulások a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,1 százalékos mínuszban van, a CAC és a FTSE 100 pedig stagnál.
Lejjebb került az MBH árfolyama
Ma eddig 6,3 százalékkal került lejjebb az MBH árfolyama, ezzel a jegyzés az intézményi befektetők 3300 forintos vételárához került.
Indul a kereskedés az MBH Bank "új" részvényeivel
Ma kerülnek jóváírásra a lehetőséggel élő 12 ezer befektető számláján azok a részvények, amelyeket az elmúlt három hónapban vásárolhattak az MBH Bank sajátrészvény-állományából nyilvános értékesítés keretében, így csütörtökön megkezdődhet az értékpapírokkal a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén is. A 22 millió részvény „érkezésére” készülve szerdán 23%-ot korrigált lefelé a korábbi kevésbé likvid piacon kialakult árfolyam, így egy MBH-részvény jelenleg 3500 forintot ér. Ez még mindig 17,8%-kal magasabb annál a vételárnál, amelyen a lakossági befektetők vásárolhatták a papírokat az elmúlt három hétben, és az intézményi befektetők 3300 forintos vételárát is csaknem 6,1%-kal meghaladja.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Az Opus Global tájékoztatja a befektetőket, hogy a 2025. április 8-án bejelentett rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően 2025. december 17-én 71 700 db saját részvényt vásárolt az MBH Befektetési Bank közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 551,26 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 135 091 db, csoport szinten összesen 163 649 746 db (23,43%).
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,83 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,12 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,09 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,3 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,46 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma egyértelműen a „Jegybankok Napja” lesz. Bár itthon reggel az MNB nemzetközi tartalékainak alakulását ismerhetjük meg, a piacok figyelme Európára irányul: 13:00-kor az angol jegybank (BoE), majd 14:15-kor az Európai Központi Bank (EKB) ismerteti kamatdöntését, ami meghatározza az öreg kontinens monetáris pályáját az év végére. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokból is kulcsadatok érkeznek: 14:30-kor publikálják a novemberi inflációs adatot, valamint a heti munkanélküli segélykérelmeket és a Philly Fed indexet, amelyek közvetlenül mozgathatják a dollárt és a kötvényhozamokat. A Fed a legutóbbi előrejelzésében csökkentette az inflációs várakozását, ezért a piac számára a megnyugtató forgatókönyv az lenne, ha semmi kellemetlen meglepetést nem látnák az adatban.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 50,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 64,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 885,97
|-0,5%
|-0,4%
|2,8%
|12,6%
|10,2%
|58,0%
|S&P 500
|6 721,43
|-1,2%
|-2,4%
|0,7%
|14,3%
|11,1%
|80,6%
|Nasdaq
|24 647,61
|-1,9%
|-4,4%
|-0,6%
|17,3%
|12,0%
|93,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 512,28
|0,3%
|-2,2%
|-1,6%
|24,1%
|25,8%
|84,7%
|Hang Seng
|25 468,78
|0,9%
|-0,3%
|-3,5%
|27,0%
|29,3%
|-4,5%
|CSI 300
|4 579,88
|1,8%
|-0,3%
|-0,4%
|16,4%
|16,8%
|-8,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 960,59
|-0,5%
|-0,7%
|1,6%
|20,3%
|18,3%
|75,3%
|CAC
|8 086,05
|-0,2%
|0,8%
|-0,4%
|9,6%
|9,8%
|45,7%
|FTSE
|9 774,32
|0,9%
|1,2%
|1,0%
|19,6%
|19,3%
|49,2%
|FTSE MIB
|44 099,48
|0,2%
|1,5%
|0,8%
|29,0%
|28,5%
|100,3%
|IBEX
|16 938,2
|0,1%
|1,0%
|4,7%
|46,1%
|46,2%
|107,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 783,4
|-0,9%
|0,2%
|1,3%
|37,1%
|38,0%
|158,5%
|ATX
|5 177,59
|0,1%
|0,9%
|7,4%
|41,3%
|44,2%
|90,1%
|PX
|2 640,7
|1,8%
|3,0%
|6,4%
|50,0%
|50,9%
|161,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 300
|-0,9%
|1,8%
|6,2%
|58,1%
|58,7%
|153,5%
|Mol
|2 872
|0,8%
|-1,8%
|-5,5%
|5,2%
|7,9%
|32,2%
|Richter
|9 595
|-2,6%
|-1,5%
|-0,9%
|-7,7%
|-7,7%
|28,4%
|Magyar Telekom
|1 800
|1,1%
|2,0%
|3,4%
|41,3%
|40,0%
|381,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,07
|1,1%
|-4,4%
|-7,6%
|-22,6%
|-20,3%
|15,9%
|Brent
|59,72
|1,3%
|-4,2%
|-6,9%
|-20,1%
|-17,9%
|15,8%
|Arany
|4 329,17
|0,3%
|3,2%
|6,6%
|64,9%
|64,1%
|129,3%
|Devizák
|EURHUF
|388,6500
|0,9%
|1,3%
|1,2%
|-5,5%
|-5,1%
|9,5%
|USDHUF
|330,6393
|1,0%
|0,4%
|-0,2%
|-16,8%
|-15,3%
|14,0%
|GBPHUF
|443,2051
|0,6%
|1,2%
|1,5%
|-10,9%
|-10,7%
|12,6%
|EURUSD
|1,1755
|-0,1%
|1,0%
|1,3%
|13,5%
|12,0%
|-4,0%
|USDJPY
|154,7750
|0,0%
|-1,1%
|-0,3%
|-1,5%
|0,8%
|50,2%
|GBPUSD
|1,3400
|-0,1%
|0,6%
|1,7%
|7,0%
|5,4%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|86 214
|-1,9%
|-6,3%
|-6,4%
|-8,7%
|-18,8%
|277,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,1%
|0,0%
|0,2%
|-9,7%
|-6,0%
|344,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,5%
|0,2%
|5,9%
|19,8%
|26,9%
|-591,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,94
|-1,1%
|-0,9%
|-2,7%
|4,8%
|5,6%
|216,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: da-kuk
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
