Könnyítések jönnek az ESG-jelentésekben - Mutatjuk a legfontosabb változásokat
Üzlet

Könnyítések jönnek az ESG-jelentésekben - Mutatjuk a legfontosabb változásokat

Portfolio
A fenntarthatósági jelentések területén számos változás, egyeztetés zajlott uniós szinten decemberben. Az elmúlt időszakban történt szabályozói előrelépésekről a fenntarthatósági jelentéstétel és átvilágítás kapcsán az EY kiadott egy összefoglalót. Mutatjuk, hogy milyen változások történtek a CSRD, a CSDDD és az ESRS esetében.
2025 februárjában indult el az úgynevezett omnibusz csomag részeként az enyhítési hullám az ESG-jelentések területén. A szabályozások értelmében magasabb létszámhoz, árbevételhez kötik az egyes kötelező fenntarthatósági beszámolási kötelezettségeket, és időben is többet kaptak a vállalatok az előkészületekre. Az EY össze foglalója alapján mutatjuk összesítve a legrelevánsabb változásokat:

CSRD és CSDDD

2025. december 9-én az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa előzetes megállapodást kötött a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi (CSRD) és a vállalati fenntarthatósági átvilágítási (CS3D) irányelvek módosításáról, lezárva egy újabb omnibusz csomagot. Mi változik a CSRD-ben?

  • Hatály: 1000 fő és 450 millió euró árbevétel küszöbérték. A pénzügyi holdingok kikerülnek a hatály alól és felülvizsgálati záradék került be a jövőbeni kiterjesztés lehetőségére. A Bizottság jogosult lesz a küszöbértékeket inflációhoz igazítani.
  • Nem EU-s vállalatok: Az EU-n belüli és kívüli cégek küszöbértéke egységesen 450 millió euró, leányvállalatok és fióktelepek esetében 200 millió euró.
  • Átmeneti mentesség: Az első hullámba tartozó cégek, amelyek 2024-től jelentettek, de az új küszöbértékek miatt kiesnek a hatály alól, tagállami döntés alapján mentesülhetnek 2025–2026-ra.
  • Audit: A korlátozott bizonyosságú auditra vonatkozó standardokat az Európai Bizottság 2027. július 1-ig dolgozza ki.

Mi változik a CSDDD-ben?

  • Hatály: 5000 fő és 1,5 milliárd euró árbevétel. A franchise vagy licenc megállapodás alapján működő vállalatokra, valamint a leányvállalatokra külön szabályok vonatkoznak (pl. jogdíjbevétel és csoportszintű árbevétel alapján is lehet kötelezettség).
  • Polgári jogi felelősség: Az EU-szintű harmonizált felelősségi rendszer kikerült, ugyanakkor a jogszabályban felülvizsgálati záradék maradt, amely alapján a Bizottság később megvizsgálja, szükség van-e egységes szabályozásra.
  • Az átvilágítás módszere: A kockázatokat elsősorban a közvetlen partnereknél kell felmérni, főként könnyen elérhető, nyilvános vagy iparági információk alapján. Közvetlen információkérést csak akkor alkalmazhatnak, ha a szükséges adat nem áll rendelkezésre más forrásból, különösen az 5000 fő alatti partnerek esetében.
  • Átállási terv: Az átállási terv (climate transition plan) kötelezettsége kikerült a jogszabályból.
  • Bírság: Maximum 3% a globális árbevételből.
  • Határidők: Nemzeti jogba ültetés 2028. július 26-ig, megfelelés 2029. júliusig.

ESRS egyszerűsítése

Az EFRAG decemberben átadta technikai javaslatát az Európai Bizottságnak. A tervezett változások:

  • A kettős lényegességi vizsgálat (DMA) egyszerűsítése, világosabb útmutatóval.
  • A kötelező adatpontok 61%-os csökkentése, az önkéntes adatpontok teljes törlése.
  • Arányossági mechanizmusok és könnyítések.
  • „Fair presentation” (tisztességes bemutatás) elve, vagyis a jelentéseknek nemcsak meg kell felelniük a szabályoknak, hanem ténylegesen, érthetően és relevánsan kell bemutatniuk a vállalat fenntarthatósági helyzetét.
  • ESRS szabványok összehangolhatósága más nemzetközi jelentéstételi rendszerekkel (pl. ISSB, GRI).
  • Várható elfogadás: 2026 közepe, alkalmazás 2027-es üzleti évtől (önkéntesen 2026-tól).

Az EY szerint a CSRD jelentéstételre kötelezett vállalatok számára javasolt lehet 2026. év közepétől egy próbajelentés elkészítése a végleges sztenderdek alapján.

EU Taxonómia

Az új delegált jogi aktusok elleni kifogásokat az Európai Parlament elutasította, a Tanács várhatóan december közepén erősíti meg álláspontját. Elfogadásuk várhatóan 2025 végéig megtörténik, így a 2025-ös üzleti évről jelentést tevő vállalatok alkalmazhatják az új delegált jogi aktus szerinti közzétételt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

