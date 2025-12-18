Könnyítések jönnek az ESG-jelentésekben - Mutatjuk a legfontosabb változásokat

2025 februárjában indult el az úgynevezett omnibusz csomag részeként az enyhítési hullám az ESG-jelentések területén. A szabályozások értelmében magasabb létszámhoz, árbevételhez kötik az egyes kötelező fenntarthatósági beszámolási kötelezettségeket, és időben is többet kaptak a vállalatok az előkészületekre. Az EY össze foglalója alapján mutatjuk összesítve a legrelevánsabb változásokat:
CSRD és CSDDD
2025. december 9-én az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa előzetes megállapodást kötött a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi (CSRD) és a vállalati fenntarthatósági átvilágítási (CS3D) irányelvek módosításáról, lezárva egy újabb omnibusz csomagot. Mi változik a CSRD-ben?
- Hatály: 1000 fő és 450 millió euró árbevétel küszöbérték. A pénzügyi holdingok kikerülnek a hatály alól és felülvizsgálati záradék került be a jövőbeni kiterjesztés lehetőségére. A Bizottság jogosult lesz a küszöbértékeket inflációhoz igazítani.
- Nem EU-s vállalatok: Az EU-n belüli és kívüli cégek küszöbértéke egységesen 450 millió euró, leányvállalatok és fióktelepek esetében 200 millió euró.
- Átmeneti mentesség: Az első hullámba tartozó cégek, amelyek 2024-től jelentettek, de az új küszöbértékek miatt kiesnek a hatály alól, tagállami döntés alapján mentesülhetnek 2025–2026-ra.
- Audit: A korlátozott bizonyosságú auditra vonatkozó standardokat az Európai Bizottság 2027. július 1-ig dolgozza ki.
Mi változik a CSDDD-ben?
- Hatály: 5000 fő és 1,5 milliárd euró árbevétel. A franchise vagy licenc megállapodás alapján működő vállalatokra, valamint a leányvállalatokra külön szabályok vonatkoznak (pl. jogdíjbevétel és csoportszintű árbevétel alapján is lehet kötelezettség).
- Polgári jogi felelősség: Az EU-szintű harmonizált felelősségi rendszer kikerült, ugyanakkor a jogszabályban felülvizsgálati záradék maradt, amely alapján a Bizottság később megvizsgálja, szükség van-e egységes szabályozásra.
- Az átvilágítás módszere: A kockázatokat elsősorban a közvetlen partnereknél kell felmérni, főként könnyen elérhető, nyilvános vagy iparági információk alapján. Közvetlen információkérést csak akkor alkalmazhatnak, ha a szükséges adat nem áll rendelkezésre más forrásból, különösen az 5000 fő alatti partnerek esetében.
- Átállási terv: Az átállási terv (climate transition plan) kötelezettsége kikerült a jogszabályból.
- Bírság: Maximum 3% a globális árbevételből.
- Határidők: Nemzeti jogba ültetés 2028. július 26-ig, megfelelés 2029. júliusig.
ESRS egyszerűsítése
Az EFRAG decemberben átadta technikai javaslatát az Európai Bizottságnak. A tervezett változások:
- A kettős lényegességi vizsgálat (DMA) egyszerűsítése, világosabb útmutatóval.
- A kötelező adatpontok 61%-os csökkentése, az önkéntes adatpontok teljes törlése.
- Arányossági mechanizmusok és könnyítések.
- „Fair presentation” (tisztességes bemutatás) elve, vagyis a jelentéseknek nemcsak meg kell felelniük a szabályoknak, hanem ténylegesen, érthetően és relevánsan kell bemutatniuk a vállalat fenntarthatósági helyzetét.
- ESRS szabványok összehangolhatósága más nemzetközi jelentéstételi rendszerekkel (pl. ISSB, GRI).
- Várható elfogadás: 2026 közepe, alkalmazás 2027-es üzleti évtől (önkéntesen 2026-tól).
Az EY szerint a CSRD jelentéstételre kötelezett vállalatok számára javasolt lehet 2026. év közepétől egy próbajelentés elkészítése a végleges sztenderdek alapján.
EU Taxonómia
Az új delegált jogi aktusok elleni kifogásokat az Európai Parlament elutasította, a Tanács várhatóan december közepén erősíti meg álláspontját. Elfogadásuk várhatóan 2025 végéig megtörténik, így a 2025-ös üzleti évről jelentést tevő vállalatok alkalmazhatják az új delegált jogi aktus szerinti közzétételt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Miamiban lesz a tárgyalás.
Gigantikus adatközpont-üzlet bukott meg az utolsó pillanatban
Nagyot esett az Oracle árfolyama.
MNB: egyre jobb a lakásbiztosítások ár-érték aránya Magyarországon, itt vannak a friss adatok
Egy év alatt 4,1 százalék volt a drágulás átlagos üteme.
Szép csendben összeomlik a szocializmus egykori fellegvára
Gazdasági vészhelyzetet hirdetett az elnök, kitört a pánik az utcákon.
Kezdődik az uniós csúcs – von der Leyen és Orbán kijelentései teljesen kiütik egymást
A Bizottság elnöke biztosnak tűnik az ukránoknak szánt jóvátételi hitelben.
Vezérigazgatót vált a Raiffeisen Bank International
Johann Strobl nyolc évig irányította az osztrák bankcsoportot.
Jó hangulatú nyitás a magyar tőzsdén
0,4 százalékos pluszban a BUX.
Elképesztő: ismét gyártósorra kerül a legendás szovjet BMP-1-es páncélos
60 éves dizájnt élesztenek újjá.
Személyi kölcsön: ezek most a legolcsóbb hitelek 3 és 10 millió forintra
Év végén sokan rendezik pénzügyeiket nagyobb összegű személyi kölcsönnel, az adósságrendezés mellett ugyanakkor más célok is előkelő helyen szerepelnek a személyi hitelek palettáján. A
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.