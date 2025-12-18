Megkapták a vár lökést az amerikai tőzsdék – mutatjuk, mi történik!

Az amerikai részvénypiacok csütörtökön határozott felpattanást mutatnak, és jó úton haladtak afelé, hogy megszakítsák a négy napja tartó esést: a Dow Jones 0,9 százalékkal, mintegy 412 ponttal emelkedett eddig.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,3 százalékos pluszba került, míg a Nasdaq Composite közel 1,9 százalékkal erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A hangulatot a vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adat javította, ami erősítette a 2026-os kamatcsökkentési várakozásokat, valamint a technológiai szektorban a jó vállalati hírek: a Micron eredményjelentése különösen a Nasdaqot húzta fel, miután az index az előző napokban jelentős veszteségeket szenvedett el.