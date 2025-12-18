  • Megjelenítés
Megkapták a vár lökést az amerikai tőzsdék – mutatjuk, mi történik!
Megkapták a vár lökést az amerikai tőzsdék – mutatjuk, mi történik!

Az ázsiai tőzsdéken ma kisebb esést láthattunk, Európában pedig impulzusra várnak a befektetők. Közben megjött a hét egyik legfontosabb adata: a várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára. Ennek hatására ugranak az amerikai tőzsdék, de az arany is emelkedni kezdett.
Meghozta a felpattanást az inflációs adat

Az S&P 500 jelenleg 1,1 százalékos emelkedésben van, a Nasdaq Composite 1,8 százalékos pluszban jár, míg a Dow Jones ipari átlag 204 ponttal, azaz 0,4 százalékkal erősödik a kedvező inflációs adatok hozta befektetői optimizmusnak hála.

Jó formában az amerikai tőzsdék

Az amerikai részvénypiacok csütörtökön határozott felpattanást mutatnak, és jó úton haladtak afelé, hogy megszakítsák a négy napja tartó esést: a Dow Jones 0,9 százalékkal, mintegy 412 ponttal emelkedett eddig.

Az S&P 500 1,3 százalékos pluszba került, míg a Nasdaq Composite közel 1,9 százalékkal erősödött.

A hangulatot a vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adat javította, ami erősítette a 2026-os kamatcsökkentési várakozásokat, valamint a technológiai szektorban a jó vállalati hírek: a Micron eredményjelentése különösen a Nasdaqot húzta fel, miután az index az előző napokban jelentős veszteségeket szenvedett el.

Zöld zárás Európa-szerte

Összességében emelkedéssel zártak csütörtökön az európai részvénypiacok: a londoni FTSE 100 0,69 százalékkal 9842 pontig erősödött, a frankfurti DAX 1,0 százalékos pluszban 24 201 ponton fejezte be a kereskedést, míg a párizsi CAC 40 közel 1 százalékkal 8164 pontra emelkedett.

A befektetői hangulatot elsősorban az európai jegybanki döntések határozták meg: az Európai Központi Bank változatlanul 2 százalékon tartotta az irányadó rátát, ahogy a svéd és a norvég jegybank is, miközben a Bank of England a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, 3,75 százalékra mérsékelve az alapkamatot.

A döntések nyomán a brit kötvénypiacon emelkedtek a hozamok, a font árfolyama és a londoni részvényindex viszont érdemben nem reagált, a kontinensen pedig a kamatkörnyezet stabilitása támogatta a részvénypiaci emelkedést.

Erős zárás a magyar tőzsdén

Jelentős emelkedéssel zárta a napot a magyar tőzsde, a BUX 0,7 százalékkal került feljebb.

Kilőttek a kannabiszrészvények!

Emelkedtek a kannabiszipari vállalatok részvényei a mai amerikai tőzsdenyitást követően, miután arra spekulálnak a befektetők, hogy Donald Trump amerikai elnök rendeletben enyhítheti a marihuánára vonatkozó szövetségi szabályozást.

Erős nyitás Amerikában

A piacnyitást követően jelentős emelkedésben vannak a vezető amerikai tőzsdék: a Nasdaq 1,4 százalékos, az S&P 500 egy százalékos, a Dow pedig 0,7 százalékos pluszban van.

Izgalmas listára került fel az OTP

A Bloomberg Intelligence elemzői több ezer céget követnek az iparágak teljes spektrumában, a tech szektortól az autóiparon át a pénzügyekig és az élelmiszeriparig. Ezek közül most 50 olyat emeltek ki, amelyeket szerintük különösen érdemes figyelni 2026-ban. A listára felkerült az OTP is.

Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!

Ma tartotta az év utolsó kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsa, amelyet a Fed és a Bank of England kamatcsökkentései vezettek fel. A piacok konszenzusos várakozásával összhangban nem változott a betéti ráta mértéke, maradt továbbra is 2 százalék. Christine Lagarde elnök döntést követő sajtótájékoztatója ugyanakkor tartogathat meglepetéseket, így a piaci szereplők is inkább erre fókuszálhatnak.

Emelkedik az arany is

A részvénypiaci hangulat javulásával párhuzamosan a nemesfémekek is egy polccal feljebb tették a befektetők, az arany jelenleg stagnál a korábbi fél százalékos eséshez képest.

Pattannak a határidős indexek

Az amerikai inflációs adat közlését követően hirtelen felpattantak a határidős részvényindexek: a Nasdaq 1,4 százalékos pluszban nyithat, az S&P 500 eközben 0,7 százalékkal, a Dow pedig 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.

A várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára.

Forradalmi változás jöhet a fogyókúrában: egyetlen tabletta kiválthatja az injekciókat

Az Eli Lilly közlése szerint új, szájon át szedhető fogyókúrás tablettája hatékonyan segített fenntartani a testsúlycsökkenést azoknál a betegeknél, akik injekciós GLP-1-kezelésről váltottak át a készítményre, ami kényelmesebb alternatívát kínálhat az elhízás kezelésében - írja a Reuters.

Bezuhant az amerikai infláció

Nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, miközben a reálgazdasági adatok stabilnak tűnnek. Ez a vártnál kedvezőbb helyzet a jegybank szampomtjábóé.

Kifogyóban a világ egyik legfontosabb nyersanyaga – ijesztő előrejelzés érkezett

Történelmi csúcsra emelkedett a réz ára: tonnánként 11 952 dollárig szökött fel a jegyzés, amit a kínálati zavarok, a bányászati kiesések és az amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak hajtanak, írja a CNBC.

Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve

Brüsszel enyhítené a 2035-re tervezett, belső égésű motorokra vonatkozó tilalmat, ám az autógyártók szerint a könnyítés annyi feltétellel jár, hogy a gyakorlatban alig jelent valódi segítséget - közölte a Financial Times.

Már most két számjegyű nyerőben vannak az MBH Bank új részvénybefektetői

Mától lehet kereskedni az MBH Bank nyilvánosan értékesített saját részvényeivel. Jelenleg 3300 forint környékén mozog a társaság részvényárfolyama, ami bár az elmúlt hónapokban (kis likviditás mellett) kialakult sávnál jelentősen alacsonyabb, a bank új lakossági tulajdonosai számára szép rövid távú hozamot jelent.

Gigantikus adatközpont-üzlet bukott meg az utolsó pillanatban

Az Oracle részvényei szerdán mintegy 5 százalékkal estek, miután a Financial Times arról írt, hogy meghiúsultak a Blue Owl Capitallal folytatott tárgyalások egy 10 milliárd dolláros, Michigan állambeli adatközpont finanszírozásáról. A felhőszolgáltató később cáfolta, hogy a projekt veszélybe került volna - számolt be a CNBC.

Több mint 34 ezer saját részvényt vett az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy 2025. december 17-én a Budapesti Értéktőzsdén 34 132 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 34 371 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP tulajdonában lévő saját részvények állománya 14 389 925 darabra változott. A saját részvény állomány 5,14%.

Keresik az irányt az európai tőzsdék

Egyelőre nincsenek heves elmozdulások a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,1 százalékos mínuszban van, a CAC és a FTSE 100 pedig stagnál.

Lejjebb került az MBH árfolyama

Ma eddig 6,3 százalékkal került lejjebb az MBH árfolyama, ezzel a jegyzés az intézményi befektetők 3300 forintos vételárához került.

Indul a kereskedés az MBH Bank "új" részvényeivel

Ma kerülnek jóváírásra a lehetőséggel élő 12 ezer befektető számláján azok a részvények, amelyeket az elmúlt három hónapban vásárolhattak az MBH Bank sajátrészvény-állományából nyilvános értékesítés keretében, így csütörtökön megkezdődhet az értékpapírokkal a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén is. A 22 millió részvény „érkezésére” készülve szerdán 23%-ot korrigált lefelé a korábbi kevésbé likvid piacon kialakult árfolyam, így egy MBH-részvény jelenleg 3500 forintot ér. Ez még mindig 17,8%-kal magasabb annál a vételárnál, amelyen a lakossági befektetők vásárolhatták a papírokat az elmúlt három hétben, és az intézményi befektetők 3300 forintos vételárát is csaknem 6,1%-kal meghaladja.

Tovább vette saját részvényeit az Opus

Az Opus Global tájékoztatja a befektetőket, hogy a 2025. április 8-án bejelentett rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően 2025. december 17-én 71 700 db saját részvényt vásárolt az MBH Befektetési Bank közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 551,26 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 135 091 db, csoport szinten összesen 163 649 746 db (23,43%).

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,83 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,12 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,09 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,3 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,46 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma egyértelműen a „Jegybankok Napja” lesz. Bár itthon reggel az MNB nemzetközi tartalékainak alakulását ismerhetjük meg, a piacok figyelme Európára irányul: 13:00-kor az angol jegybank (BoE), majd 14:15-kor az Európai Központi Bank (EKB) ismerteti kamatdöntését, ami meghatározza az öreg kontinens monetáris pályáját az év végére. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokból is kulcsadatok érkeznek: 14:30-kor publikálják a novemberi inflációs adatot, valamint a heti munkanélküli segélykérelmeket és a Philly Fed indexet, amelyek közvetlenül mozgathatják a dollárt és a kötvényhozamokat. A Fed a legutóbbi előrejelzésében csökkentette az inflációs várakozását, ezért a piac számára a megnyugtató forgatókönyv az lenne, ha semmi kellemetlen meglepetést nem látnák az adatban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 50,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 64,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 885,97 -0,5% -0,4% 2,8% 12,6% 10,2% 58,0%
S&P 500 6 721,43 -1,2% -2,4% 0,7% 14,3% 11,1% 80,6%
Nasdaq 24 647,61 -1,9% -4,4% -0,6% 17,3% 12,0% 93,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 512,28 0,3% -2,2% -1,6% 24,1% 25,8% 84,7%
Hang Seng 25 468,78 0,9% -0,3% -3,5% 27,0% 29,3% -4,5%
CSI 300 4 579,88 1,8% -0,3% -0,4% 16,4% 16,8% -8,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 960,59 -0,5% -0,7% 1,6% 20,3% 18,3% 75,3%
CAC 8 086,05 -0,2% 0,8% -0,4% 9,6% 9,8% 45,7%
FTSE 9 774,32 0,9% 1,2% 1,0% 19,6% 19,3% 49,2%
FTSE MIB 44 099,48 0,2% 1,5% 0,8% 29,0% 28,5% 100,3%
IBEX 16 938,2 0,1% 1,0% 4,7% 46,1% 46,2% 107,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 783,4 -0,9% 0,2% 1,3% 37,1% 38,0% 158,5%
ATX 5 177,59 0,1% 0,9% 7,4% 41,3% 44,2% 90,1%
PX 2 640,7 1,8% 3,0% 6,4% 50,0% 50,9% 161,6%
Magyar blue chipek              
OTP 34 300 -0,9% 1,8% 6,2% 58,1% 58,7% 153,5%
Mol 2 872 0,8% -1,8% -5,5% 5,2% 7,9% 32,2%
Richter 9 595 -2,6% -1,5% -0,9% -7,7% -7,7% 28,4%
Magyar Telekom 1 800 1,1% 2,0% 3,4% 41,3% 40,0% 381,3%
Nyersanyagok              
WTI 56,07 1,1% -4,4% -7,6% -22,6% -20,3% 15,9%
Brent 59,72 1,3% -4,2% -6,9% -20,1% -17,9% 15,8%
Arany 4 329,17 0,3% 3,2% 6,6% 64,9% 64,1% 129,3%
Devizák              
EURHUF 388,6500 0,9% 1,3% 1,2% -5,5% -5,1% 9,5%
USDHUF 330,6393 1,0% 0,4% -0,2% -16,8% -15,3% 14,0%
GBPHUF 443,2051 0,6% 1,2% 1,5% -10,9% -10,7% 12,6%
EURUSD 1,1755 -0,1% 1,0% 1,3% 13,5% 12,0% -4,0%
USDJPY 154,7750 0,0% -1,1% -0,3% -1,5% 0,8% 50,2%
GBPUSD 1,3400 -0,1% 0,6% 1,7% 7,0% 5,4% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 214 -1,9% -6,3% -6,4% -8,7% -18,8% 277,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,1% 0,0% 0,2% -9,7% -6,0% 344,2%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,5% 0,2% 5,9% 19,8% 26,9% -591,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,94 -1,1% -0,9% -2,7% 4,8% 5,6% 216,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
