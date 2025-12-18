Megvan, ki lesz a brit olajóriás új vezetője

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Meg O'Neill április 1-jén veszi át a vezérigazgatói tisztséget a BP-nél;

addig Carol Howle, a vállalat ellátási, kereskedelmi és szállítmányozási területéért felelős alelnök látja el a pozíciót ideiglenesen. O'Neill lesz a BP negyedik vezérigazgatója hat éven belül.

A távozó Murray Auchincloss alig két évig állt a cég élén. Elődje, Bernard Looney 2023-ban mondott le, miután kiderült, hogy eltitkolta egy munkatársával folytatott kapcsolatát. Looney a BP zöld átállását szorgalmazta, ám a gyenge részvényteljesítmény miatt a befektetők egyre erősebb nyomás alá helyezték. Auchincloss később visszafordította ezt a stratégiát, és

ismét a hagyományos olaj- és gázüzletágra összpontosított.

Az 1909-ben alapított, londoni székhelyű vállalat az elmúlt években gyengébben teljesített fő versenytársainál: 2023-ban és 2024-ben egyaránt csökkenő nyereségről számolt be. A stratégiai irányváltás, a vezetői átalakítás és a költségcsökkentési program azonban enyhítette a befektetői nyomást. A BP részvényei az idei évben eddig több mint 15 százalékkal emelkedtek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ