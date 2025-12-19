  • Megjelenítés
Eljött a boszorkányok napja a tőzsdén - Mozgalmas kereskedésre készülnek a befektetők
Eljött a boszorkányok napja a tőzsdén - Mozgalmas kereskedésre készülnek a befektetők

Portfolio
A Wall Streeten mozgalmas pénteki kereskedésre készülnek a befektetők, miután a Goldman Sachs szerint ekkor jár le minden idők legnagyobb opciós állománya - jelentette a Cnbc.
Az opciós lejáratok havonta ismétlődő események a tőzsdéken, amikor a rövid távú derivatívák szerződései kifutnak. A mostani péntek azonban különleges: évente mindössze négyszer fordul elő, hogy négyféle értékpapír – indexopciók, egyedi részvényopciók, indexhatáridős ügyletek és indexhatáridős opciók – egyszerre jár le. Ezt a jelenséget a szakzsargonban "négyszeres boszorkánynapnak" nevezik.

A Goldman Sachs adatai szerint pénteken több mint 7,1 ezer milliárd dollár névleges opciós kitettség jár le. Ebből mintegy 5 ezer milliárd dollár kapcsolódik az S&P 500 indexhez, további 880 milliárd dollár pedig egyedi részvényekhez.

A decemberi lejáratok hagyományosan a legnagyobb forgalmúak az évben, de ez az alkalom minden korábbi rekordot megdönt.

A lejáró opciók névleges állománya a Russell 3000 index teljes piaci kapitalizációjának nagyjából 10,2 százalékának felel meg – ezzel érzékeltette a volumen nagyságrendjét a Goldman Sachs.

A KKM Financial alapítója szerint a szokásosnál is magasabb forgalomra és hektikus kereskedésre lehet számítani, különösen az S&P 500 kulcsszintjei körül. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az átpozicionálás döntő része már lezajlott. Az S&P 500 index idén mintegy 15 százalékot emelkedett, csütörtökön 6770 pont körül járt - írja a CNBC.

Egyes, nagy nyitott opciós állománnyal rendelkező részvényeknél ezzel szemben éppen tompulhat az árfolyam-ingadozás. Ha a fedezeti pozíciókat tartó szereplők jelentős mennyiségű, az aktuális árfolyamhoz közeli kötési árfolyamú opciót birtokolnak, a lejárathoz kapcsolódó kereskedés inkább stabilizálhatja az árfolyamot. Ilyenkor az adott részvény kurzusa a nap végére a kiemelt kötési szintek közelébe "tapadhat". A Goldman Sachs elemzése szerint a pénteken lejáró opciók közül többek között a GeneDx Holdings, a BILL Holdings, az Avis Budget Group és a GameStop részvényeit érintheti ez a hatás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

