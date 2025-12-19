Jól indul a nap az amerikai tőzsdéken - Meddig tart a lendület?

A koradélutáni órákban lefordultak az irányadó európai tőzsdék, de továbbra is alig vannak mozgások, a Stoxx 600 0,1 százalékot esett, akárcsak a DAX és a CAC-40. míg az FTSE-100 stagnál.

Az amerikai határidős indexek kismértékű emelkedéseket jeleznek előre a nyitásra, az S&P 500 futures 0,1 százalékot, a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett, míg a Dow 6 pontos mínuszban áll.