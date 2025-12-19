  • Megjelenítés
Megjött a jóváhagyás: hatalmas üzletet köt az Nvidia és az Intel
Üzlet

Megjött a jóváhagyás: hatalmas üzletet köt az Nvidia és az Intel

Portfolio
Az amerikai trösztellenes hatóságok jóváhagyták, hogy az Nvidia 5 milliárd dolláros befektetést hajtson végre az Intelbe – derül ki a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) közleményéből a Reuters közlése szerint.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az amerikai versenyhatóságok rábólintottak arra, hogy

az Nvidia 5 milliárd dolláros befektetést eszközöljön az Intelben.

Az FTC által közzétett dokumentum nem részletezi a tranzakció pontos feltételeit, de az Nvidia már szeptemberben jelezte, hogy 5 milliárd dollárt fektetne a nehézségekkel küzdő amerikai chipgyártóba.

A lépés jelentősen átalakíthatja a globális félvezetőpiaci erőviszonyokat, és komoly kihívást jelenthet a versenytársaknak, köztük a tajvani TSMC-nek és az amerikai AMD-nek.

Még több Üzlet

Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Rég volt ilyen olcsó az Nvidia, most érdemes venni?

Családi kisvállalkozásból a régiós élmezőnybe: nagy dobásra készül a tatabányai csavarkereskedő

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility