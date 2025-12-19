Megjött a jóváhagyás: hatalmas üzletet köt az Nvidia és az Intel

Az amerikai trösztellenes hatóságok jóváhagyták, hogy az Nvidia 5 milliárd dolláros befektetést hajtson végre az Intelbe – derül ki a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) közleményéből a Reuters közlése szerint.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az amerikai versenyhatóságok rábólintottak arra, hogy

az Nvidia 5 milliárd dolláros befektetést eszközöljön az Intelben.

Az FTC által közzétett dokumentum nem részletezi a tranzakció pontos feltételeit, de az Nvidia már szeptemberben jelezte, hogy 5 milliárd dollárt fektetne a nehézségekkel küzdő amerikai chipgyártóba.

A lépés jelentősen átalakíthatja a globális félvezetőpiaci erőviszonyokat, és komoly kihívást jelenthet a versenytársaknak, köztük a tajvani TSMC-nek és az amerikai AMD-nek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images