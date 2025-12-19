Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat

A Nike csütörtökön közölte, hogy átszervezési programja nagyjából félidőnél tart, ugyanakkor
a harmadik pénzügyi negyedévre csökkenő eladásokat és szűkülő árréseket vár.
Az észak-amerikai fellendülést továbbra is beárnyékolják a megemelkedett vámköltségek és a kínai piaci nehézségek. A bejelentés után a társaság részvényei a zárás utáni kereskedésben mintegy 11 százalékkal estek.
A tavaly kinevezett vezérigazgató, Elliott Hill irányítása alatt a Nike célkitűzése között szerepelt, hogy ismét a sportolók igényeire összpontosítson. A vállalat azonban továbbra is szenved a visszafogott fogyasztói költekezéstől, és igyekszik leépíteni azokat az utcai cipőkészleteket, amelyekkel korábban túltelítette a piacot. A menedzsment szerint a fellendülésben Észak-Amerika jár az élen: ott nő a kereslet a futó-, kosárlabda- és edzőcipők iránt, javulnak a viszonteladói csatornákon keresztüli értékesítések, és a diszkontáruházak bevonásával sikeresen halad a raktárkészletek leépítése. Hill ugyanakkor úgy látja, hogy Kínában még sok munka van hátra. A kínai gazdaság bizonytalansága közepette a Nike "életstílus-márkává vált, amely elsősorban árral versenyez" – fogalmazott a vezérigazgató. A cég az elmúlt években visszafogta a beruházásokat a helyi üzleteibe, most pedig azon dolgozik, hogy ismét prémium márkaként, kiemelt vásárlási célpontként jelenjen meg az ázsiai országban.
A vállalat a folyó, harmadik negyedévre alacsony, egyszámjegyű bevételcsökkenést vár, a bruttó árrés pedig előrejelzésük szerint 175–225 bázisponttal szűkülhet. Hill jelezte, hogy a megrendelések szezonról szezonra javuló tendenciát mutatnak, amit az új termékbevezetések és a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra való felkészülés is támogat.
A novemberrel zárult második pénzügyi negyedévben a Nike részvényenként 53 centes nyereséget ért el, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat. A 12,43 milliárd dolláros bevétel szintén meghaladta az előrejelzéseket. Az észak-amerikai eladások 9 százalékkal nőttek, miközben a kínai értékesítések 17 százalékkal visszaestek. A bruttó árrés 40,6 százalékra csökkent, elsősorban az amerikai importvámok hatására. A Nike közlése szerint ezek a többletterhek mintegy 1,5 milliárd dollárral növelik a termékek előállítási költségét.
A befektetői hangulat egyelőre vegyes. Elemzők úgy látják, hogy a vállalat a legnagyobb kihívásokon – például az eladatlan készletek leépítésén – már túljutott, de a rövid távú kockázatok továbbra is fennállnak. A BNP Paribas szakértői szerint a mostani eredmények inkább kivárási pozíciót jeleznek mind az optimista, mind a pesszimista befektetők számára.
