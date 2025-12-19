  • Megjelenítés
Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat
Üzlet

Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat

Portfolio
A Nike szerint átszervezési programja már félidőnél tart, de a harmadik negyedévre visszaeső eladásokkal és szűkülő árrésekkel számol, a bejelentés hatására a részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 11 százalékkal esett.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Nike csütörtökön közölte, hogy átszervezési programja nagyjából félidőnél tart, ugyanakkor

a harmadik pénzügyi negyedévre csökkenő eladásokat és szűkülő árréseket vár.

Az észak-amerikai fellendülést továbbra is beárnyékolják a megemelkedett vámköltségek és a kínai piaci nehézségek. A bejelentés után a társaság részvényei a zárás utáni kereskedésben mintegy 11 százalékkal estek.

nike

A tavaly kinevezett vezérigazgató, Elliott Hill irányítása alatt a Nike célkitűzése között szerepelt, hogy ismét a sportolók igényeire összpontosítson. A vállalat azonban továbbra is szenved a visszafogott fogyasztói költekezéstől, és igyekszik leépíteni azokat az utcai cipőkészleteket, amelyekkel korábban túltelítette a piacot. A menedzsment szerint a fellendülésben Észak-Amerika jár az élen: ott nő a kereslet a futó-, kosárlabda- és edzőcipők iránt, javulnak a viszonteladói csatornákon keresztüli értékesítések, és a diszkontáruházak bevonásával sikeresen halad a raktárkészletek leépítése. Hill ugyanakkor úgy látja, hogy Kínában még sok munka van hátra. A kínai gazdaság bizonytalansága közepette a Nike "életstílus-márkává vált, amely elsősorban árral versenyez" – fogalmazott a vezérigazgató. A cég az elmúlt években visszafogta a beruházásokat a helyi üzleteibe, most pedig azon dolgozik, hogy ismét prémium márkaként, kiemelt vásárlási célpontként jelenjen meg az ázsiai országban.

Még több Üzlet

Megnyugvás a tőzsdéken - Mutatjuk mi mozgatja ma a piacokat

Felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon az eToro - Mutatjuk, meddig tudsz még adni és venni

Kis mozgásokkal indul a nap a magyar tőzsdén

A vállalat a folyó, harmadik negyedévre alacsony, egyszámjegyű bevételcsökkenést vár, a bruttó árrés pedig előrejelzésük szerint 175–225 bázisponttal szűkülhet. Hill jelezte, hogy a megrendelések szezonról szezonra javuló tendenciát mutatnak, amit az új termékbevezetések és a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra való felkészülés is támogat.

A novemberrel zárult második pénzügyi negyedévben a Nike részvényenként 53 centes nyereséget ért el, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat. A 12,43 milliárd dolláros bevétel szintén meghaladta az előrejelzéseket. Az észak-amerikai eladások 9 százalékkal nőttek, miközben a kínai értékesítések 17 százalékkal visszaestek. A bruttó árrés 40,6 százalékra csökkent, elsősorban az amerikai importvámok hatására. A Nike közlése szerint ezek a többletterhek mintegy 1,5 milliárd dollárral növelik a termékek előállítási költségét.

A befektetői hangulat egyelőre vegyes. Elemzők úgy látják, hogy a vállalat a legnagyobb kihívásokon – például az eladatlan készletek leépítésén – már túljutott, de a rövid távú kockázatok továbbra is fennállnak. A BNP Paribas szakértői szerint a mostani eredmények inkább kivárási pozíciót jeleznek mind az optimista, mind a pesszimista befektetők számára.

A futócipők piacán látott trendekről az alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Berobbanó márkák verik szét a régi nagyokat - Mutatunk néhány izgalmas részvényt, amivel megjátszhatjuk a globális futásmániát

Címlapkép forrása: Ishika Samant/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?
Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility