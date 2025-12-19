Szja-mentesség a kétgyerekes anyáknak: ezt a papírt kell kitölteni és leadni januárban

A kedvezményt valamennyi gyermeket vállaló nő kérheti, aki 2025. december 31. után tölti be a 30. életévét, és családi kedvezményre jogosult vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy már várandósként. A kedvezmény annak az évnek az utolsó napjáig érvényesíthető, amelyben az édesanya betölti a 30. életévét.
A kedvezmény igénybevételéhez
január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lép életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is belépnek az szja-mentes körbe, illetve 2026. január 1-jétől esedékes a családi adókedvezmény újabb emelése is, januárban havi nettó 20 000, 40 000, illetve 66 000 forintra nő a kedvezmény egy, két és három gyerek után - emlékeztetett a NAV.
Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát
a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik.
A még 2025-ben megszerzett jövedelmekre a korábbi szabályok vonatkoznak: a kedvezmény az átlagbér erejéig vehető igénybe, és csak a 2022. december 31. után született gyermekre vagy figyelembe vehető magzatra érvényesíthető. Az idén benyújtott szja-bevallások adatai szerint 33 ezer 30 év alatti édesanyánál összességében több mint 16 milliárd forint maradt, a változás révén az érintettek száma és a kedvezmény összege is magasabb lehet - emelte ki a NAV.
