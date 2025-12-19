Új világ jön Trump húzása miatt? - Megállapodást kötött a gyógyszergyártó óriásokkal

A kezdeményezéshez a Bristol Myers Squibb, a Gilead Sciences, a Merck, a Roche amerikai leányvállalata, a Genentech, valamint a Novartis, az Amgen, a Boehringer Ingelheim, a Sanofi és a GSK csatlakozott.
Eddig az egész világot mi finanszíroztuk. Ennek most vége
- jelentette ki Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón, amelyen a kilenc gyógyszergyár vezetője is részt vett. Az előzményekről itt írtunk:
A Reuters szerint a megállapodások pontos részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de kormányzati tisztviselők "hatalmas megtakarításokat" ígértek a széles körben használt gyógyszerek terén. Az egyezségek értelmében a cégek csökkentik a Medicaid-betegeknek értékesített gyógyszerek árát, bizonyos készítményeket pedig közvetlenül a fogyasztóknak kínálnak kedvezményes áron a hamarosan induló TrumpRx.gov weboldalon keresztül. Emellett vállalták, hogy
az új gyógyszereket az Egyesült Államokban is nagyjából a többi fejlett országban érvényes árakon vezetik be,
továbbá növelik amerikai gyártókapacitásaikat. Cserébe a vállalatok hároméves vámmentességet kaphatnak.
A Merck bejelentette, hogy Januvia, Janumet és Janumet XR nevű, cukorbetegség elleni gyógyszereit – amelyek jövőre generikus versennyel néznek szembe – nagyjából 70 százalékos kedvezménnyel kínálja közvetlenül az amerikai fogyasztóknak.
Az Amgen kiterjeszti közvetlen betegellátási programját az Aimovig migrén elleni gyógyszerre és az Amjevita reumatoid artritisz elleni készítményre. Mindkettőt havi 299 dollárért árusítja majd, ami közel 60, illetve 80 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi amerikai listaáraknál.
Korábban már öt vállalat – a Pfizer, az Eli Lilly, az AstraZeneca, a Novo Nordisk és az EMD Serono – kötött hasonló megállapodást a kormányzattal. A Regeneron, a Johnson & Johnson és az AbbVie az ünnepek után látogat a Fehér Házba.
A vállalatok összesen több mint 150 milliárd dollár értékű amerikai befektetést vállaltak kutatás-fejlesztésre és gyártásra; ebből a Merck egyedül 70 milliárd dollárt jelentett be.
Elemzők ugyanakkor megjegyzik, hogy a Medicaid, amely az amerikai gyógyszerkiadásoknak mindössze mintegy 10 százalékát teszi ki, már most is jelentős, esetenként 80 százalékot meghaladó árengedményeket élvez.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
