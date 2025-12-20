  • Megjelenítés
Még gazdagabb lett a világ leggazdagabb embere: felfoghatatlan összeg ütötte Elon Musk markát
Még gazdagabb lett a világ leggazdagabb embere: felfoghatatlan összeg ütötte Elon Musk markát

Portfolio
Elon Musk vagyona péntek estére 749 milliárd dollárra (több mint 247 ezermilliárd, ha úgy tetszik, 247 billió forintra) nőtt, miután a delaware-i legfelsőbb bíróság visszaállította a tavaly érvénytelenített, 139 milliárd dollár értékű Tesla-részvényopcióit – derül ki a Forbes milliárdoslistájából a Reuters tudósítása szerint.
A bíróság az eredetileg 56 milliárd dollár értékű, 2018-ban megítélt javadalmazási csomagot állította helyre. Ezt egy alsóbb fokú bíróság két évvel ezelőtt "felfoghatatlannak" minősítette, majd megsemmisítette.

A legfelsőbb bírói fórum mostani döntése szerint a 2024-es hatályon kívül helyezés szabálytalan volt, és méltánytalan Muskkal szemben.

A Tesla vezérigazgatója a héten az első ember lett a történelemben, akinek vagyona meghaladta a 600 milliárd dollárt. Ebben jelentős szerepet játszottak azok a hírek, amelyek szerint űripari vállalata, a SpaceX hamarosan tőzsdére léphet.

Novemberben a Tesla részvényesei egy ezermilliárd dolláros javadalmazási csomagot is jóváhagytak Musk számára, amely

minden idők legnagyobb vállalati juttatásának számít.

A befektetők ezzel egyértelműen kifejezték támogatásukat a vezérigazgató víziója iránt, amelynek célja, hogy az elektromosautó-gyártóból mesterséges intelligenciára és robotikára épülő technológiai óriásvállalatot formáljon.

A Forbes listája szerint Musk vagyona jelenleg mintegy 500 milliárd dollárral haladja meg a világ második leggazdagabb emberének, a Google társalapítójának, Larry Page-nek a vagyonát.

