Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt

Szakmai egyeztetést tartottak a jövőre induló, lakosságot célzó energiatárolási pályázatról. Az eseményen jelen voltak a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) szakmai képviselői, a Magyar Akkumulátor Szövetség, valamint Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

Az MNNSZ beszámolója szerint a tájékoztatót Czepek Gábor kezdte, ő az energiatároló program felelőse, ezt követően érkezett a kérdés-válasz szekció.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy Magyarország földrajzi adottságai – különösen a hegyvidéki területek hiánya – miatt a vegyi energiatárolás, elsősorban az akkumulátoros megoldások, kulcsszerepet kapnak az energiarendszer átalakításában. Ismertette azt a kormányzati célkitűzést, miszerint

2030-ra 3.000 MW energiatárolói kapacitás kiépítése szükséges.

A kapacitás kiépítésének főbb elemei:

lakossági és ipari akkumulátoros tárolók,

a Napenergia Plusz Program tárolóval kombinált rendszerei,

a Metároló I. program,

valamint hosszabb távon szivattyús-tározós erőművek tervezése is napirenden van.

Részletesen szóltak a nemrégiben bejelentett, lakosságot célzó programról. A kormányzat célja egy lehető legegyszerűbb, felhasználóbarát és könnyen érthető pályázati konstrukció, amelyhez dedikált honlap és online felület készül a Nemzeti Energiaügynökség (korábban NFFKÜ) koordinálásával.

Fontosabb időpontok:

2026. január első hete: minden, 2030-ig a szaldós elszámolásból kikerülő HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást,

2026. január 10.: kormányzati kommunikációs kampány indul a pályázati feltételekkel együtt,

2026. február 1. – március 15.: várhatóan az első benyújtási szakasz,

a megvalósítás végső határideje: 2027. december 31.

Lássuk a pályázat részleteit!

A tervezet három fő célcsoportot határoz meg:

1. Szaldóból már kiesett vagy 2030-ig kieső HMKE-tulajdonosok

Fix 2,5 millió Ft támogatás, amely fedezheti az invertercserét, energiatárolót és a szerelést,

a támogatás igénybevétele nem eredményezi az elszámolási mód megváltozását,

várhatóan kb. 70.000 rendszer érintett 2030-ig.

2. Napelemmel még nem rendelkező háztartások

vállalják napelemes rendszer telepítését,

5 kW-os inverterkorlát, de a tároló mérete 10 kWh felett is lehet,

előnyben részesülnek az 5000 fő alatti települések.

3. Bruttó elszámolásban lévő HMKE rendszerek

a Napenergia Plusz Programban már támogatást nyert rendszerek nem jogosultak,

azok tartozhatnak ide, akik 2030 után esnek ki a szaldóból, és 5000 fő feletti településen élnek.

A minimális akkumulátorméret várhatóan8 kWh, felső korlát nincs.

Invertercsere is támogatható, toleranciasávval (pl. 1 fázisú 4,5 kW → 3 fázisú 5 kW), amennyiben a rendszer teljesítménye érdemben nem nő.

A pályázat teljes keretösszege 100 milliárd forint, a várt lakossági kapacitáskiépülés 200 MW, és a kormány számítsai szerint körülbelül 40 ezer család lehet érintett.

Amennyiben a jelentkezők száma ezt jelentősen meghaladja, a keret növelése is napirendre kerülhet - hangzott el az eseményen az MNNSZ tudósítása szerint.

Nem a jelentkezési sorrend dönt, hanem értékelési rendszer, amelyben:

elsőbbséget élveznek a már kiesett szaldós rendszerek, majd a vidéki, 5000 fő alatti települések, végül a később kiesők és nagyobb települések.

Az MNNSZ álláspontja szerint az új lakossági energiatároló pályázat jelentős lépés a magyar villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése felé, és érdemi segítséget nyújthat a HMKE-tulajdonosoknak a szaldó kivezetéséből fakadó kihívások kezelésére.

A szövetség üdvözli a minisztérium nyitottságát a szakmai párbeszédre, és továbbra is aktívan részt kíván venni a végleges pályázati feltételek kialakításában annak érdekében, hogy a program valóban hatékony, kiszámítható és a piac számára is fenntartható legyen.

Miről is van szó?

Orbán Viktor két héttel ezelőtt, egy kormányülés előtt lengette be, hogy új támogatási program készül a lakossági energiatárolás felfuttatása érdekében.

A másnapi Kormányinfón pedig kiderült még pár részlet a pályázatról.

