Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt

Az MNNSZ beszámolója szerint a tájékoztatót Czepek Gábor kezdte, ő az energiatároló program felelőse, ezt követően érkezett a kérdés-válasz szekció.
A miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy Magyarország földrajzi adottságai – különösen a hegyvidéki területek hiánya – miatt a vegyi energiatárolás, elsősorban az akkumulátoros megoldások, kulcsszerepet kapnak az energiarendszer átalakításában. Ismertette azt a kormányzati célkitűzést, miszerint
2030-ra 3.000 MW energiatárolói kapacitás kiépítése szükséges.
A kapacitás kiépítésének főbb elemei:
- lakossági és ipari akkumulátoros tárolók,
- a Napenergia Plusz Program tárolóval kombinált rendszerei,
- a Metároló I. program,
- valamint hosszabb távon szivattyús-tározós erőművek tervezése is napirenden van.
Részletesen szóltak a nemrégiben bejelentett, lakosságot célzó programról. A kormányzat célja egy lehető legegyszerűbb, felhasználóbarát és könnyen érthető pályázati konstrukció, amelyhez dedikált honlap és online felület készül a Nemzeti Energiaügynökség (korábban NFFKÜ) koordinálásával.
Fontosabb időpontok:
- 2026. január első hete: minden, 2030-ig a szaldós elszámolásból kikerülő HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást,
- 2026. január 10.: kormányzati kommunikációs kampány indul a pályázati feltételekkel együtt,
- 2026. február 1. – március 15.: várhatóan az első benyújtási szakasz,
- a megvalósítás végső határideje: 2027. december 31.
Lássuk a pályázat részleteit!
A tervezet három fő célcsoportot határoz meg:
1. Szaldóból már kiesett vagy 2030-ig kieső HMKE-tulajdonosok
- Fix 2,5 millió Ft támogatás, amely fedezheti az invertercserét, energiatárolót és a szerelést,
- a támogatás igénybevétele nem eredményezi az elszámolási mód megváltozását,
- várhatóan kb. 70.000 rendszer érintett 2030-ig.
2. Napelemmel még nem rendelkező háztartások
- vállalják napelemes rendszer telepítését,
- 5 kW-os inverterkorlát, de a tároló mérete 10 kWh felett is lehet,
- előnyben részesülnek az 5000 fő alatti települések.
3. Bruttó elszámolásban lévő HMKE rendszerek
- a Napenergia Plusz Programban már támogatást nyert rendszerek nem jogosultak,
- azok tartozhatnak ide, akik 2030 után esnek ki a szaldóból, és 5000 fő feletti településen élnek.
A minimális akkumulátorméret várhatóan8 kWh, felső korlát nincs.
Invertercsere is támogatható, toleranciasávval (pl. 1 fázisú 4,5 kW → 3 fázisú 5 kW), amennyiben a rendszer teljesítménye érdemben nem nő.
A pályázat teljes keretösszege 100 milliárd forint, a várt lakossági kapacitáskiépülés 200 MW, és a kormány számítsai szerint körülbelül 40 ezer család lehet érintett.
Amennyiben a jelentkezők száma ezt jelentősen meghaladja, a keret növelése is napirendre kerülhet - hangzott el az eseményen az MNNSZ tudósítása szerint.
Nem a jelentkezési sorrend dönt, hanem értékelési rendszer, amelyben:
- elsőbbséget élveznek a már kiesett szaldós rendszerek,
- majd a vidéki, 5000 fő alatti települések,
- végül a később kiesők és nagyobb települések.
Az MNNSZ álláspontja szerint az új lakossági energiatároló pályázat jelentős lépés a magyar villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése felé, és érdemi segítséget nyújthat a HMKE-tulajdonosoknak a szaldó kivezetéséből fakadó kihívások kezelésére.
A szövetség üdvözli a minisztérium nyitottságát a szakmai párbeszédre, és továbbra is aktívan részt kíván venni a végleges pályázati feltételek kialakításában annak érdekében, hogy a program valóban hatékony, kiszámítható és a piac számára is fenntartható legyen.
Miről is van szó?
Orbán Viktor két héttel ezelőtt, egy kormányülés előtt lengette be, hogy új támogatási program készül a lakossági energiatárolás felfuttatása érdekében.
A másnapi Kormányinfón pedig kiderült még pár részlet a pályázatról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
