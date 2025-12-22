A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában

A Jim Beam a japán Suntory Global Spirits tulajdonában áll, amely több mint ezer embert foglalkoztat Kentucky államban. A vállalat közlése szerint a többi kentucky-i létesítmény – köztük egy másik lepárló, valamint a palackozó- és raktárüzemek – jövőre is folytatja a működést, és a látogatóközpont is nyitva marad. A cég jelenleg a szakszervezettel egyeztet arról, hogyan foglalkoztatják a munkavállalókat a termelési szünet idején.

A kentucky-i lepárlók helyzetét részben Donald Trump vámpolitikája tette bizonytalanná.

Az amerikai szeszgyártók megtorlóvámokkal szembesültek, miután az elnök áprilisban importvámot vetett ki a világ legtöbb országára. Az amerikai–kanadai kereskedelmi feszültségek szintén visszavetették az alkoholeladásokat: az év elején a legtöbb kanadai tartomány bojkottálta az amerikai szeszes italokat.

A Kentucky-i Szeszfőzők Szövetsége októberben arról számolt be, hogy az állam raktáraiban rekordmennyiségű, több mint 16 millió hordó bourbon halmozódott fel. A hordókat az állam külön adóval terheli, ami idén összesen 75 millió dollár pluszköltséget jelentett a lepárlók számára. A szövetség a kölcsönös, vámmentes kereskedelem mielőbbi helyreállítását sürgette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images