  • Megjelenítés
A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában
Üzlet

A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában

Portfolio
A Jim Beam bourbon whisky gyártója 2026-ban egész évre leállítja a termelést fő kentucky-i lepárlójában, mert nagyszabású fejlesztéseket hajt végre az üzemben – erősítette meg a cég a BBC-nek.

A Jim Beam a japán Suntory Global Spirits tulajdonában áll, amely több mint ezer embert foglalkoztat Kentucky államban. A vállalat közlése szerint a többi kentucky-i létesítmény – köztük egy másik lepárló, valamint a palackozó- és raktárüzemek – jövőre is folytatja a működést, és a látogatóközpont is nyitva marad. A cég jelenleg a szakszervezettel egyeztet arról, hogyan foglalkoztatják a munkavállalókat a termelési szünet idején.

A kentucky-i lepárlók helyzetét részben Donald Trump vámpolitikája tette bizonytalanná.

Az amerikai szeszgyártók megtorlóvámokkal szembesültek, miután az elnök áprilisban importvámot vetett ki a világ legtöbb országára. Az amerikai–kanadai kereskedelmi feszültségek szintén visszavetették az alkoholeladásokat: az év elején a legtöbb kanadai tartomány bojkottálta az amerikai szeszes italokat.

A Kentucky-i Szeszfőzők Szövetsége októberben arról számolt be, hogy az állam raktáraiban rekordmennyiségű, több mint 16 millió hordó bourbon halmozódott fel. A hordókat az állam külön adóval terheli, ami idén összesen 75 millió dollár pluszköltséget jelentett a lepárlók számára. A szövetség a kölcsönös, vámmentes kereskedelem mielőbbi helyreállítását sürgette.

Még több Üzlet

Bizonytalan mozgásokkal indul az ünnepi hét a tőzsdéken

Próbál irányba állni a magyar tőzsde

Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet
Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility