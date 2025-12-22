  • Megjelenítés
Állítólag feltörték a Spotifyt, és 86 millió hangfájlt terveznek közzétenni
Állítólag feltörték a Spotifyt, és 86 millió hangfájlt terveznek közzétenni

Az Anna's Archive nevű, nyílt forráskódú keresőmotor mögött álló kalózaktivista csoport a Spotify adatbázisának jelentős részét szerezte meg – közölte blogján a szervezet a Billboard szerint. A részvénypiac nem ijedt meg a hírtől: jelenleg 0,1%-os emelkedést mutat a Spotify részvényárfolyama a New York-i tőzsdén.
A beszámoló szerint 256 millió sornyi zeneszám-metaadatot és 86 millió hangfájlt töltöttek le. Ezeket P2P-hálózatokon, összesen mintegy 300 terabájtnyi torrentfájl formájában tervezik közzétenni. December 21-ig azonban csak a metaadatokat osztották meg, a zenefájlokat még nem.

A Spotify közleményben reagált az incidensre. Mint írták: "A jogosulatlan hozzáférés kivizsgálása során kiderült, hogy egy harmadik fél nyilvános metaadatokat gyűjtött, és jogellenes módszerekkel megkerülte a DRM-védelmet, hogy hozzáférjen a platform egyes hangfájljaihoz." A streamingszolgáltató hozzátette, hogy

folyamatosan vizsgálják az esetet.

Yoav Zimmerman, a Third Chair nevű, médiajogi mesterségesintelligencia-eszközöket fejlesztő startup vezérigazgatója a LinkedInen osztotta meg véleményét az ügyről. Szerinte elméletileg bárki létrehozhatja a saját, ingyenes Spotify-verzióját, ha rendelkezik elegendő tárhellyel és egy személyes médiaszerverrel.

A legnagyobb visszatartó erő a szerzői jogi szabályozás és a jogérvényesítéstől való félelem.

A Zimmerman által hivatkozott összehasonlítás szerint egy ilyen gyűjtemény mellett akár a korábban elérhető legnagyobb nyílt zenei archívumot, a MusicBrainz ötmillió egyedi számot tartalmazó adatbázisa is eltörpülhet.

Az elsősorban könyvekre és tudományos publikációkra specializálódott Anna's Archive szerint a projekt az

emberiség tudásának és kultúrájának megőrzését

célzó küldetésük része. A bejegyzésben elismerték, hogy a Spotifynál nincs meg a világ összes zenéje, de hozzátették: "remek kiindulópont".

Címlapkép forrása: Shutterstock

